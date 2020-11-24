桃園鬧區火車站前晚間7時許發生公車事故。2輛分屬中壢客運、桃園客運的班車，準備靠站載客時，疑似從內側右轉的中壢客運，與靠外側的桃園客運發生碰撞。這起事故無人受傷，但公車業競爭對手互撞卻在目擊網友PO網後引發話題。有網友留言戲稱是「中壢對決桃園」、「桃園人和中壢人開戰了！」

根據桃園警方初步調查，中壢客運班車與桃園客運班車，先後從總站發車往桃園火車站方向行駛，位於內側車道的中壢客運班車疑似未保持安全間距，與外側的桃園客運班車擦撞。所幸當時車上沒有乘客，無人受傷，駕駛也無酒駕，事故現場很快排除。

桃園地區競爭已久的「桃客」、「中客」兩大客運班車撞在一起，當時附近目擊民眾拍照PO網，有網友紛紛留言稱「要比哪家客運車子安全性嗎？」、「這兩家在桃園互看不爽很久了啊」、「中壢對決桃園」、「桃園人和中壢人開戰了！」還有人戲謔發問「這是愛的力量嗎！」

(中時新聞網)