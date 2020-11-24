中天新聞台遭民進黨政府關台，引發許多國人憤慨，國民黨中常委謝坤宏已在黨內發動中常委連署，將在明天中常會提案，要求國際事務部、文傳會聯合向國際新聞媒體及組織聯合發聲！國民黨祕書長李乾龍表示，將邀集智庫、立院黨團研議召開國際記者會，讓國際社會了解民進黨政府正在開民主倒車。

謝坤宏說，陳水扁當總統不敢關TVBS、馬英九上任也不敢關三立，就連美國總統川普再多麼討厭紐約時報、CNN等媒體，最多也只嚷著說要自辦一家媒體，根本不敢關媒體，唯獨蔡英文政府敢這樣做。

他說，民進黨政府以扣紅帽、親共、親中等政治立場理由，羅織假消息、違規等罪名，違憲違背民主開倒車，打壓新聞自由、打壓言論自由，關掉中天新聞台並藉此營造寒蟬效應，以執政黨的黨政派系、政治勢力介入及干預媒體，破壞私營媒體企業自主，以國家機器破壞市場機制，造成人民的言論自由、新聞媒體自由全遭到壓縮控制。

謝坤宏說，民進黨還帶風向大外宣，對監督立場不同的台灣新聞媒體做不實指控，混淆國際視聽，意欲強化台灣執政黨不合理、不合法、不合憲、不合民主地打壓新聞媒體及言論自由是「師出有名」的正當性，因此應訴諸國際新聞媒體及國際新聞組織，戳破民進黨政府的謊話。

李乾龍說，民進黨政府鴨霸關新聞台、箝制新聞自由與言論自由，是貽笑國際、開民主倒車的行為，他近期就會召集智庫、立院黨團研議，召開國際記者會讓世界了解民進黨政府的濫權、惡霸作為。

(中時 )