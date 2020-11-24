原PO在網路論壇《Dcard》上分享自己「19歲的垃圾焚化爐之旅」。(摘自Dcard)

如果有遺失過錢包的經驗，必能懂什麼叫作不安與焦躁，一位女大生不小心將錢包丟進垃圾車後，決定聯絡環境保護局，並前往焚化爐找錢包。想不到還真的皇天不負苦心人，費時4小時找尋，終於在垃圾堆中找到心愛的錢包，也創造難得的經驗。

原PO在網路論壇《Dcard》上分享自己「19歲的垃圾焚化爐之旅」，她表示，一天早上被外面垃圾車吵醒，慌忙中就誤把錢包放進裝菠蘿麵包的袋子一起丟進垃圾車內。原PO發現錢包遺失的當下，全身狂冒冷汗，但冷靜過後隨即決定去尋找錢包。

原PO聯繫上環境保護局後，事情也出現轉機，清潔隊隊長告訴她「我們要去焚化爐挖垃圾」。於是她便一起坐上環保局的車前往永康焚化爐，尋找遺失的錢包。到了那邊，清潔隊員給了原PO一雙手套和一把美工刀，開始了土法煉鋼，經過4小時一袋一袋地翻找，原PO終於尋獲錢包。

後來原PO用消毒水泡了錢包一整晚，雖然裡面只有200元現金，但因為不想重辦證件，才決定衝焚化爐。她表示，「其實在焚化爐就聞的到味道，在焚化爐工作的人真的辛苦了」。經歷過這次體驗，原PO也更了解垃圾從進入垃圾車到焚化爐的過程，也很佩服自己在19歲時毅然決然前往焚化爐的勇氣。

網友表示「真～有味道的一篇文」、「如果是我一定直接放棄」、「還好妳不是在雙北市弄丟，不然專用垃圾袋⋯⋯整車都白的跟粉紅色的」。

(中時新聞網)