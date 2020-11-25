資深藝人李亞萍在圈內火爆、直率個性人人皆知。日前她與兒子余祥銓上節目時，兒子也毫不留情面的吐槽媽媽的火爆脾氣，這時主持人吳宗憲忍不住問余祥銓，你媽媽有跟你說她在飛機上打人的事嗎？李亞萍則解釋事出必有因，她也是一再被對方惹怒，才會當場爆氣。
李亞萍回憶當時她搭機要參加一場開幕秀，一旁乘客不斷推擠要下機，李亞萍又發揮自帶的正義感，請對方讓前面的人先下，要依序、排隊。」怎料該名乘客便失控開始一陣狂罵，最後更說：「明星有什麼了不起！」，弄到連空服員都來了解狀況。
李亞萍終於按奈不住性子，在飛機上爆氣大嗆：「你也不要給我下飛機，今天你遇到算你衰，你沒遇過兇女人；老娘今天秀也不做了，我直接處理你！」她一路揪著對方的衣領下飛機，氣到連鞋跟都斷了。
好在事後對方也向李亞萍致歉，才讓這場「機上打架」風波平息。
許多網友都說：「亞萍姐果然薑是老的辣，這集實在太好笑」、「被余祥銓跟李亞萍給笑死」、「亞萍姐氣勢好強啊！」
(中時新聞網)
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