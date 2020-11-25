娛樂8點半》古裝電視劇中，《封神榜》算是最常不斷翻拍的題材，而「妲己」這個重要人物，有無數美女飾演過，像是周丹薇、溫碧霞、范冰冰、林心如、張馨予等等，其中女星傅藝偉因為那雙「勾魂電眼」，被稱為最令人印象深刻的；但傅藝偉爆紅之後，厭倦拍戲轉戰經商，錢卻賠光，她的兩段婚姻也悲劇收場，更疑似為了療情傷碰毒品長達7年，也因惡習被警察抓，下慘相當不堪。

1978年大陸女星傅藝偉年僅14歲，因緣際會下獲得電影《她從霧中來》一個小角色，有趣的是工作人員把她本名傅意偉寫錯，結果她就用傅藝偉這個名字開始她的演藝生涯；在1980年她才高中二年級，便考進長春電影製片廠，當上一名「正式的演員」，在這段時期她拍了大量電影和電視劇，人氣越來越旺。

從高中開始正式踏入演藝圈，年輕貌美贏得不少觀眾緣。(圖/ 摘自微博)

而傅藝偉最幸運的是，1990年家喻戶曉的古裝電視劇《封神榜》裡，她飾演最重要人物「蘇妲己」，她一雙勾魂的大眼睛，不僅完美詮釋禍國殃民的狐媚樣，更把觀眾的心也一起勾走；傅藝偉因為這樣，一夜之間紅遍全國，從默默無聞的小配角，瞬間成為大家搶著看的收視保證。

不過，傅藝偉在戲約不斷的狀況下，突然對演拍戲感到厭倦，毅然決然在演藝事業巔峰選擇息影；她離開光鮮亮麗的舞台，決定挑戰經商，儘管丈夫和家人都不支持，還是一股腦砸錢再砸錢，把財產幾乎賠光。

傅藝偉因為飾演妲己，一夜之間紅遍全國，從默默無聞的小配角，瞬間成為大家搶著看的收視保證。(圖/ 摘自微博)

事業風雲變色外，傅藝偉的感情路也相當坎坷，兩段婚姻都是無言的結局，更變成她誤入歧途的最後一根稻草。她的第一段婚姻對象名為楊曉丹，也是一名演員，兩人合作電影後相識相戀，但年輕氣盛下，兩人衝動結婚沒幾年，經常為了演藝事業吵架，走上離婚這條路。

傅藝偉恢復單身多年，1990年選擇嫁給一名職業是老師的圈外人，他們生了一個兒子，在這段期間是她演藝事業最忙碌的時候，但她卻選擇轉戰商場；老公原本就不支持，後來她又把錢都賠光，貧賤夫妻百事哀，為了錢吵不停，2000年時決定離婚。

經商失敗後，傅藝偉回鍋演藝圈繼續演員生涯，但年紀不如從前，變成專門演媽媽輩的角色。2016年2月傅藝偉本來在拍一部電視劇，向劇組表示生病要請假回家休息，沒想到她遭舉報吸毒，還涉嫌容留他人吸毒，馬上被警方帶回拘留調查；果然查出她吸食冰毒，並帶著好姊妹們一起，遭到刑事拘留。

傅藝偉走錯路碰毒，獲釋後也向大眾致歉。(圖/ 摘自微博)

事發當時，傅藝偉的兒子也馬上更新微博，向粉絲們道歉；後來傅藝偉被拘留一個多月後獲釋，自己也主動在微博針對吸毒致歉，認為給社會大眾不好的榜樣。後來有電視節目調查指出，傅藝偉從2009年就碰毒，因為和前夫離婚太傷心，才會用這種方式「療傷」。

今年56歲的傅藝偉儘管還有些許電視劇能演出，但都是演一些小角色，在事業、愛情兩頭空之後，又在人生中走錯一大步，變成一個汙點；隨著時間過去，飽經滄桑的她，已經讓觀眾漸漸遺忘，她是當年那個勾走所有人心的妲己，令人不勝唏噓。

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(中時新聞網)