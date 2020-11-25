台灣山區常出現「魔神仔」傳說，山中第是複雜本來就容易迷路，再加上常會發生意外，各種靈異事件也就不脛而走，1998年一名23歲紐西蘭少年就在和朋友爬山的途中，突然偏離軌道，獨自經過遭滅村的地點，從此人間蒸發，事後有人找到他的牛仔褲，裡面竟滿滿都是骨骸。

探險作家劉川裕在節目《新聞挖挖哇》分享，過去曾遇過離奇案件，當時從紐西蘭來的魯本決定到阿里山旅遊，搭小火車到眠月車站後，和另外5名台灣年輕人會合，一行人沿著「溪阿縱走」路線前往溪頭，然而途中經過交叉口時，魯本突然說要獨自行動，便往豐山村的路線的路線走去。

過程中，魯本經過秘境「千人洞」從此失蹤，千人洞在當地很有名，沒有人敢靠近，由於該地在日據時期，曾是一群抗日志士的村莊，共有18戶人家，平常都會認真防守，防止附近的鄒族原住民入侵，然而某天他們鬆懈了，原住民深夜進村，以砍頭的方式屠殺近百人，在外過夜的村民成了唯一倖存者。

紐西蘭少年失蹤至今已經22年。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

魯本的爸爸得知消息，立刻來台找熟知地形的山莊老闆協尋，也在千人洞附近發現牛仔褲及有紐西蘭國旗的背包，認為很可能是魯本的物品，沒想到當老闆爬上樹要扯下褲子時，立刻掉出一堆骨骸，他感到一陣頭暈，竟也在山中迷路，所幸趕緊下跪拜拜才順利回家。事後，骨骸的DNA檢驗出爐，竟不是魯本，至今過了22年，案子還是未解。

(中時新聞網)