網紅筋肉媽媽和老公筋肉爸爸經常在網路分享健身經驗，夫妻倆走過婚變、中風等低潮，日前出版新書，勉勵大家以正向的角度看待陰影。不過，筋肉媽媽卻在23日感嘆自己的心性明明身經百戰，還是出現「我怎麼會讓這種噁心事發生」的自責感。

筋肉媽媽透過社群網站發出長文，表示她為了籌備健美賽事，都會將臀腿變化紀錄在instagram限時動態，某天有個看似是文青女生的帳號突然傳私訊，「筋肉媽媽妳的照片真的好激勵我！能不能把動態的照片發給我，因為我想把他們當成手機桌布，用來激勵自己！」筋肉媽媽認為能助人是好事，便不疑有他將照片傳過去，未料隔天對方又要求更多私照，筋肉媽媽察覺有異，直接略過訊息。

幾個小時後，該名變態居然再度私訊，內容充滿不雅字眼，筋肉媽媽嚇到趕緊封鎖，「我很震驚，發現自己被騙了，覺得自己非常愚蠢，想到他噁心的行為我還笨到發照片給他私藏，我很惱怒自己沒有警戒之心，甚至覺得自己是否不該再繼續在動態發自己的體態變化紀錄」。

被噁男騙照的事件，也勾起筋肉媽媽20年前的不好回憶，她透露當時與重考班同學約會，穿著一件可愛又性感的洋裝出席，未料到MTV後男方在包廂中強暴她，「我記憶清楚，我說不要！但他像是野獸沒有要停止；我努力推開！但是那時候我不壯力氣很小力量不夠大；我嘗試過大叫！但是被摀住了嘴巴，他說你現在這樣衣衫不整服務員衝進來你不是更丟臉？」

被侵犯後，筋肉媽媽後悔自己拒絕得不夠透徹，回到家拚命洗澡，「過去20年我變成了失去自信、自怨、貶低自己的女人；覺得自己是個很髒的女人；覺得都是自己犯錯才要承受後果的女人。」花了好多時間，筋肉媽媽才認知到不該把別人的錯強壓在自己身上，未料這次被騷擾，第一時間居然還是選擇責怪自己，驚覺犯了20年前一樣的錯，「這是充滿了艱難與挑戰的課題，我想必須要堅強地走一輩子，與外界對抗，來學習與取得女性身體自主權與自主意識這些事。」同時她呼籲女性的身體自主權，「這類事情只會層出不窮的出現，而我們女人要學會的是：不要責備自己，不把錯誤推到自己頭上，要捍衛自己的界線，不要為了挫折就去放棄的自己想要做的事！」

(中時新聞網)