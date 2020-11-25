【回憶殺】49歲資深女星唐德惠外型豔麗、身材惹火，23年前她剛出道，與日本知名女優小澤圓和香港男星王書麒拍三級片《偷情男女》，尺度大膽豪放打開知名度；後轉戰電視劇與主持領域，還出版美容相關書籍，現在較少現身螢光幕。

唐德惠25歲擔任《搶錢雙響炮》外景主持進入演藝圈，隔年接下三級片《偷情男女》的拍攝邀約，有不少香豔鏡頭，但她不想被定型，沒再寬衣解帶，推出電影《天生絕配》、《狗蛋大兵》等作品，並把演藝觸角延伸到電視圈，代表作有《出外人生》、《戲說台灣之驚世媳婦》、《後山日先照》，近年來更以專業美容作家的身分，寫了三本相關書籍，獲得節目邀請暢談保養心得。

唐德惠身材火辣。（圖／中時資料照）

唐德惠的事業多元發展，感情生活也多彩多姿，她曾在節目中爆料16歲的初戀對象是已婚男子，不慎當上第三者，21歲時還未婚生子，未料兒子3歲時男友人間蒸發，瞬間變成單親媽媽。多年後，唐德惠被逝世的初戀男友託夢，表明兒子要認祖歸宗，但男友遺孀不認，質疑唐德惠想炒新聞。

唐德惠曾與警察前夫有段8個月的短命婚，幾年後傳介入《天眼》導演劉承栗和《藍色蜘蛛網》製作人劉夢萍的感情，再度落入第三者的罵名，但她說不是故意的，聲稱交往前檢查過男方的身分證，配偶欄是空白，新聞爆出後，在劉承栗的甜言蜜語下，兩人才繼續交往5年，完全聽不進去當時經紀人的苦勸。

近年來，唐德惠的作風轉趨低調，僅有5年前與鄒姓好友發生爭執，雙雙被起訴，最後唐德惠因證據不足判決無罪，鄒女拘役20日，得易科罰金2萬元。

唐德惠8年前接受中時新聞網專訪，41歲的外型保養得宜。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)