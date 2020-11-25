時間過得很快，2020已經來到尾聲了，而在2021農曆新年前，你能不能得到財神眷顧，財源滾滾呢？運勢命理老師艾菲爾於FB粉絲團分享農曆年前財運大發的生肖，來看看自己有沒有上榜吧！

▍第三名：生肖豬

生肖豬在農曆年前，事業運及財運都是好事連連，貴人運也是不容小覷，事業上的發展可說是風生水起，和同事、上司都和諧融洽，只要是你渴望的目標，都能成功達到，順利的事業自然帶來旺盛正財！而盼望著脫單、結婚、祈求愛情順利的生肖豬，農曆十二月你將有財喜臨門的好運氣，別忘記你的貴人好運，想脫單認識新朋友，請貴人幫忙牽線、介紹好對象，很快你在年前就能有人財兩得的好福氣喔！

▍第二名：生肖虎

農曆年前，生肖虎的偏財運開始旺了起來，你會發現自己的收入明顯在增加中，主要是因為你做事認真、腳踏實地，花錢方面也不再大手大腳的，買東西更會貨比三家，這樣一點一點地累積起來，存下來的錢數目也不小。加上極旺盛的偏財運，讓你很容易就中大獎，或是有人為你指點財路，想賺大錢最聰明的方法就是利用「錢滾錢」，投資前記得要好好分析風險，有空時別忘了去買張樂透。

▍第一名：生肖鼠

擺脫犯太歲的陰霾，立冬交年運後生肖鼠的運勢一路暴漲！特別是農曆年前，生肖鼠財運大翻紅，而且是正財偏財一起旺！金匱星來加持是穩定收入的關鍵，你的業務量增加，來找你的都是大客戶、大廠商，讓你收入滿滿，業績直線攀升，而目前你的財運正好，有升職加薪、領紅利、拿獎金的機會。你也可以考慮兼差賺取外快，接一些自己有興趣的案子來做，會讓你的收入加速翻倍，並且很快就能獨立創業。

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(中時新聞網)