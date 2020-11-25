獨／何庭歡爆子宮病變！憂罹癌下半生無子女險崩潰

今年32歲的何庭歡曾任電視台主播，之後更轉戰政治圈擔任前高雄市長韓國瑜的發言人，在敗選後決定放逐自己一段時間，不料卻在這時候媽媽被診斷出子宮頸癌初期，需摘除器官，當時醫生也提醒何庭歡這可能是家族史，她也聽從醫生的建議做了第一次的抹片檢查，沒多久後即被告知「異常病變」，若不及時處理嚴重恐致癌。

就在她認真享受新生活時，發現自己的身體出現異狀，下體不正常出血，就醫後，被告知子宮頸發炎，事實上這個發炎就是一種「人類乳突病毒」，經過3、5年可能就變成「癌前病變」，再不久就變成「原位癌」，所以需趕緊治療。何庭歡透露當她接到醫院來電時，正在和銀行合作拍攝影片，雖然當下的她猶如晴天霹靂，但卻要用微笑向外界掩飾一切的難過和不安，心裡仍慌張地想「才剛新婚不久難道我要把子宮切除掉再也無法生育嗎？」所幸就醫後，經過20分鐘的小手術，終於讓她放下心中的大石頭，也藉由這件事向身邊的女性朋友提醒，千萬不要輕忽自己的身體，唯有健康的身體才是最大的財富。

何庭歡(圖/取自何庭歡臉書)

談論到當時是什麼機緣加入選戰？何庭歡回憶「在某次的飯局中，友人問我有沒有信心一起打選戰？」之後韓國瑜更是握著她的手說「我希望我們一起打一場中華民國生死保衛戰！」這句話讓從小在眷村長大的何庭歡十分有感。但是在擔任發言人的那些日子，因為她姣好的身材樣貌曾多次在論壇上遭網友討論，但令她灰心的是，「為什麼現在的媒體這麼重視網友的言論？雖然網友有言論自由，但是媒體不應該將網友的討論加以放大贅訴，而忽略了專家學者的專業性，同時也會讓人覺得這是物化女性的一種。」

前主播何庭歡(圖/截自影片)

職業上的轉變讓何庭歡體會不少，也學習如何面對解決問題，她說：「不管是喜歡我或是討厭我的人，我都蠻謝謝他們，要不是有這些攻擊的話，我也不會讓自己成長。那對於幫助我的人，我更加感謝，因為你肯定我，讓我有發揮空間，才可以讓我成長茁壯到現在的樣子。」

(剪輯拍攝/范佐意)

(中時新聞網)