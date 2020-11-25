阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗保護力最高可達90%。

阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗保護力為70%，但若調整劑量，保護力可高達90%，不過阿斯特捷利康疫苗研發主管自己爆料，疫苗保護力可達90%只是「幸運」，一開始還是個差錯。

牛津大學新冠疫苗第三階段臨床大規模試驗結果22日出爐，結果顯示疫苗平均保護力為70%，如果給予志願者施打2劑高劑量疫苗，保護力為62%，如果調整為先施打低劑量疫苗，隔一個月再施打高劑量疫苗，保護力可達90%。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國藥廠阿斯特捷利康的生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）自己爆料，疫苗最高保護力達90%純粹只是幸運，他說當初試驗中會施打半劑疫苗只是「偶然的機緣」。

今年4月阿斯特捷利康剛開始和牛津大學展開合作、在英國進行人體試驗時，研究人員原本預計讓一半志願者施打2劑高劑量疫苗，另一半志願者施打安慰劑，之後再比較兩組志願者的身體反應。

不過後來施打疫苗的志願者身上出現的副作用，例如疲倦、頭痛、手臂痠痛等症狀比預期的還要輕微，讓研究人員相當困惑，「於是我們回去檢查，發現他們低估了疫苗劑量的一半。」今年6月，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）就曾揭露，牛津大學研究人員弄錯疫苗劑量，讓志願者施打較少劑量的疫苗，當時更被陸媒譏笑為「低級錯誤」。

儘管最初發生差錯，研究人員後來仍決定繼續試驗，志願者施打半劑劑量後一個月，再施打第2劑高劑量疫苗。

目前仍不清楚為何半劑劑量的疫苗效果比高劑量疫苗好，不過專家認為，先用較低劑量的疫苗啟動免疫系統，之後再增強劑量，效果更好可能是因為這種作法能夠阻止人體對抗疫苗。

這個意外差錯或許是件好事，只要一半劑量就能提供更好的保護力，現在英國比預期多出數百萬人可以接種疫苗。

(中時新聞網)