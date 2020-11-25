40歲女星林可彤2017年帶球嫁給外商銀行副總裁武廣明，同年生下一子Adam，當媽後不時分享育兒生活，24日她興奮報喜懷了第二個男寶寶，同時也讓老公的女兒夢碎。

林可彤在臉書曬出超音波照片，開心宣布：「Adam弟弟來了」，並透露已經對丈夫說：「請接受我是妳今生唯一的女兒」，要他接受現實，第二胎都還沒生出來，就先呼籲「拒絕勸生老三」，預告不會再生。

林可彤樂曬二寶超音波照片。

有趣的是，林可彤明知老公想要女兒，還特地在超音波照片中備註：「把拔請接受我有小雞雞。」更加打醒老公的女兒夢，並幽默直誇二寶「目前4個月雞雞這麼大」，笑稱：「從今以後育有二子的都是我媽媽團裡的戰友。」

事實上，林可彤結婚3年，這期間夫妻倆因為想幫Adam添弟妹，一直積極做人，去年今年都還做了人工受孕，卻連續2年都失敗，讓她相當沮喪，「每次拿著驗孕捧看結果，發現沒中獎，心情很糟會大哭」，如今終於圓夢懷上二胎，受到許多粉絲大力恭喜。

(中時新聞網)