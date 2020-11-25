民進黨台北市議員王世堅頻槓行政院長蘇貞昌，遭同黨桃園市議員王浩宇指為「中共同路人」，民眾黨員「老師雞」何景榮也到宜蘭地檢署告發王世堅觸犯反滲透法，對此網友也暴露何景榮背後真正目的，直言王浩宇慘了。

王浩宇日前在臉書PO文直指王世堅「替中共挑撥總統與院長的關係」，何景榮隨後也表示，自己也以去宜蘭地檢署控告王世堅違反反滲透法，並要求檢察官立即傳喚王浩宇到宜蘭說明案情，協助偵辦。

何景榮舉發王世堅觸犯反滲透法，實際上要給王浩宇難堪。圖為何景榮今年6月8日穿上「民進黨真多敗類」衣服，大酸王浩宇是選票提款機 (圖／何景榮提供)

消息傳至PTT後也讓鄉民笑翻：「印尼雞很會哦」、「這招很高XD」、「同黨同志實名指證 相當有可信度阿 希望檢方好好偵辦」、「這操作是要讓堅粉出來反王」、「印尼雞這把牌打得真好」、「英粉別忘了反滲透是全民都可以舉發」、「老師雞做出了側翼，綠粉只敢說不敢做的事情」。

也有網友指出，何景榮表面是是舉發王世堅，實際上要打的是王浩宇，王浩宇臉書指證歷歷，若到時查無此事，等於是再度成為被法院認證的造謠者，還能推波助瀾讓民進黨黨內互打。除此之外，還能確認民進黨的反滲透法到底是玩真的，還是只是選舉用的神主牌而已。

(中時新聞網)