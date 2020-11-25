萊豬議題持續延燒，農委會主委陳吉仲23日再度為護航萊豬，更拉出日本救援，指「日本15年前就已開放萊豬進口」，年吃2公斤以上，都沒有食安問題，消息傳至PTT後，遭鄉民怒罵「那你8年前在反個屁」、「你真的會下地獄」。

陳吉仲出席「謹慎使用抗生素」宣誓活動時，指出最重視食安的日本，早在2005年就開放萊豬進口，平均每人一年要吃2公斤以上，比現在台灣人年均吃0.49公斤美國豬肉還高，但至今日本也沒有傳出食安問題，所以政府的工作就是將市場、餐廳清楚標示，讓消費者多一個選擇。

PTT八卦版鄉民看到後痛批：「那你8年前反對個屁」、「所以日本吃了7年後，你們還在抗議？」、「你自己2012怎麼說的？」、「只會比爛，建議陳主委去看以前陳教授怎麼說的啦」、「這根能不能標示有啥關聯」、「這麼安全為什麼你們都不敢示範先吃一年」、「為了官位什麼都說得出來」、「又要時空背景不同之術了嗎」、「你真的會下地獄」、「這麼棒怎麼馬政府時期你們要反對」、「馬英九開放不行，蔡英文可以，這不是雙標什麼才是雙標」、「日本人被美國強姦15年，所以台灣也要跟著被強姦？」

(中時新聞網)