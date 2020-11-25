20201124中天新聞 王浩宇陷「罷免危機」還抹紅王世堅 背後勢力是誰？

民進黨台北市議員王世堅因近日頻頻開砲行政院長蘇貞昌，遭同黨的桃園市議員王浩宇直接歸類為「中共同路人」，還遭民眾黨何景榮告發涉《反滲透法》，而他也做出回應反擊。前綠委李俊毅認為，黨內確實存在打手在清除異己，並對民進黨空因此淪為一言堂表示憂心。

王世堅屢屢對蘇揆施政開砲，引來王浩宇不滿，指責王世堅「幫中共挑撥蔡英文與蘇貞昌關係」，引發軒然大波。對此，王世堅反酸他是「太監」，而對自己遭何景榮告發，王世堅則直言莫名其妙。

《中天新聞》報導，面對王浩宇抹紅攻擊，支持者們力挺王世堅，並表示，「黑白要分的話確實會遭到攻擊」、「我真的不知道他們內鬥是在鬧什麼」。

李俊毅受訪時則指出，王世堅本人極度反共，並透露有一些打手不斷在民進黨內派系之間，或不同意見者之間，去做一些清除異己的動作。

李俊毅也說，幫蘇院長讚聲的人應該是滿多的，畢竟蘇揆現在大權在握，但大家都安靜不准有任何聲音，那民進黨就準備像蔡總統之前說的，如果我們不改革、不去傾聽人民聲音，就會被掃進歷史的灰燼。

(中時新聞網)