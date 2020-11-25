拜登展開交接疫苗報佳音 道瓊指數首度突破3萬點 05:422020/11/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登（Joe Bieden）。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統當選人拜登展開政權交接工作，政治不確定性大減，加上2019冠狀病毒疾病疫苗研發連報佳音，投資人確信明年經濟可以迅速復甦，美股今天走高，道瓊指數首度突破3萬點。 台北時間凌晨2時14分，道瓊工業指數上漲492.41點，或1.66%，來到30083.68點。 標準普爾500指數上漲55.36點，或1.55%，來到3632.95點。 那斯達克指數上漲146.78點，或1.24%，來到12027.41點。（譯者：陳政一）1091125 (中央社) #指數 #道瓊 #上漲 #萬點 #突破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》英國富時100指數期貨上市 08:012020/11/24 財經 富時新綠色指數 台積將入列 04:102020/11/24 財經要聞 《國際金融》疫苖捷報＋美啟動政權交接 布蘭特期油創3月來新高 13:072020/11/24 財經 疫苗利多、美政權交接啟動 金價狂殺 摔至7月來最低 22:142020/11/24 財經 《日股》日經指數大漲2.5％ 改寫逾29年來新高 15:572020/11/24 財經 台灣5G國家隊指數 完勝台股前50大 04:102020/11/24 產業特刊 合庫金ESG告捷 同步入列國內外五大指數成份股 17:492020/11/24 財經 BBC評選百大女性 周庭楊紫瓊上榜 21:332020/11/24 國際 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 22:452020/11/24 財經 美股全面收高 台股開在13,900點之上 09:182020/11/24 財經 國際熱門新聞 牛津新冠疫苗保護力最高90％竟是低級差錯 藥廠主管大爆料 - 國際 美國癌症疫苗通過動物測試 將進入人體試驗 - 國際 川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認拜登勝選 - 國際 - 中央社 拜登獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利 - 國際 - 中央社 拜登展開交接疫苗報佳音 道瓊指數首度突破3萬點 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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