美國總統當選人拜登展開政權交接工作，政治不確定性大減，加上2019冠狀病毒疾病疫苗研發連報佳音，投資人確信明年經濟可以迅速復甦，美股今天走高，道瓊指數首度突破3萬點。

台北時間凌晨2時14分，道瓊工業指數上漲492.41點，或1.66%，來到30083.68點。

標準普爾500指數上漲55.36點，或1.55%，來到3632.95點。

那斯達克指數上漲146.78點，或1.24%，來到12027.41點。（譯者：陳政一）1091125

(中央社)