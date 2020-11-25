美國總統當選人拜登今天在介紹他的外交和國家安全團隊時表示，他明年元月上任後，美國準備在全球舞台再度扮演領導角色，並矢言與美國的盟邦合作。

拜登表示，他打算揚棄現任總統川普奉行的「美國優先（America First）」單邊主義政策。

拜登在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）的記者會表示：「這個團隊有無與倫比的經驗和成就，也反映我們不能以舊思維和老習慣迎接挑戰的理念。」

「這個團隊反映美國回來了－準備領導世界，而非從世界退縮這個事實。」

拜登已任命布林肯（Antony J. Blinken）為國務卿、蘇利文（Jake Sullivan）為白宮國安顧問、非裔女性湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）為聯駐合國大使、前總統歐巴馬時期的國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）為國土安全部長、中央情報局前副局長海恩斯（Avril Haines）為國家情報總監、前國務卿凱瑞（John Kerry）為總統氣候變遷特使。

拜登政府的外交政策可能更聚焦於多邊主義和與美國主要盟邦修補關係，以及在氣候變遷等議題採取新途徑。

他的外交和國安團隊成員在記者會上都表示將落實返回多邊主義、全球合作和遏止氣候變遷。（譯者：陳政一）1091125

(中央社)