原本預計將於12月訪台的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），遭到國內輿論批評浪費公帑後，今天傳出已經決定取消訪台行程。

紐約時報日前報導，惠勒預計12月訪台，不過正值疫情期間，必須以包機來台，費用高達25萬美金（折合台幣超過700萬元），由於美國正值政權交接期，惠勒遭批浪費公帑。綜合美國《國會山莊報》（The Hill）等外媒報導，美國環保署發言人休伊特（James Hewitt）透過電郵表示，由於國內要務，惠勒訪問台灣的行程將延期。休伊特並說，在紐時報導了成本問題後，環保署將要求該機構的監察長調查惠勒在台灣旅行計劃的細節。此外，「令人不安的是，政府官員會將審議時間表洩露給紐時，這可能危及國際外交和人身安全」。

President Trump’s EPA chief, Andrew Wheeler, plans to squeeze in two trips abroad before leaving office. Both trips raise concerns about taxpayer dollars at a time when he no longer represents the direction of EPA policy. https://t.co/KD40Rybj0u — The New York Times (@nytimes) November 19, 2020

紐時報導，惠勒計畫12月率團訪台，推動海洋保護合作。外交部發言人歐江安日前證實，外交部長吳釗燮去年12月親自致電邀請惠勒訪台。消息一出，引發藍、白政黨譁然，川普已然敗選，此舉不但對拜登相當不尊重，更足證蔡政府選前全面壓寶川普，現還捉緊時間進行大內宣。

美國環保署長惠勒的訪台行程延期，《國會山莊報》指出，休伊特並未說明何時會再重新安排行程。

美國環保署官員表示，歐巴馬政府時代的環保署長吉娜‧麥卡錫（Gina McCarthy）2014年訪台時，花費約6.8萬美元，（折合台幣約193萬元），不過當時麥卡錫並未搭乘包機。

(中時新聞網)