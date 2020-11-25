東洋藥品與德國ＢＮＴ洽購疫苗破局，東洋藥品董事長林全表示「我絕不會內線交易，破局當天交易量大，我高度懷疑有外部人士。」但除了金管會官員與德國人，還有誰是外部人士？

林全曾是小英基金會執行長，親赴大陸規劃台積電南京廠開設，民國一○六年九月八日卸任，四個月後即任東洋藥品董事長。有人說「卸任政務官三年內不能擔任與職務相關工作」，副閣揆施俊吉卻說：「那你要他去哪裡？難道去夜市擺攤？」

劉兆玄在馬英九執政時組閣，其弟劉兆凱擔任東元冷氣董事長，得標衛福部疾管局一百二十九萬元的冷氣案，馬上被檢舉，遭法務部裁罰一百二十九萬元。東元冷氣說，劉兆玄五月二十日上任，但他們五月六日即得標，也告知衛福部兩人關係，衛福部認定是前案延伸，並非任內，卻照樣開罰，東元冷氣為此打官司，但不意外的，綠色司法判他們輸。

馬英九當台北市長時，大姊馬以南在常年參與北市醫院標案的中化製藥，擔任開發部副總經理。民國九十年到九十三年，得標六千零九十八萬元，立刻被告發，法務部裁罰兩千萬元，中化製藥打起官司，當然又輸給綠色司法。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲是大獨派，民國九十三年六月七日到九十五一月二十五日，擔任國防部軍政副部長，其弟蔡明訓是亞洲航空董事長，得標四十二億餘元，被裁罰同樣金額。亞洲航空提起訴願，訴願會認為「國防組織有特殊性，軍政副部長和軍備採購無監督權責」，同意翻盤，一毛錢都不用罰。

但馬以南是開發部副總，並非業務部副總；劉兆凱在哥哥任職前即得標，也獲衛福部認可，為何照罰？旋轉門碰到綠營，也變成經常門。

中天新聞被關台，ＮＣＣ說它假新聞多、處罰高，但三立新聞台在九十七年報導林益世利用立委特權，進加護病房不穿隔離衣；民國一○五年報導連勝文硬是讓飛機等了他半小時才起飛，都是假新聞，更不說曾用納粹屠殺照偽稱是二二八被國民黨殺害的台灣人。民視新聞報導我是郭台銘選總統的核心幕僚，但我至今沒見過郭，如何成幕僚？綠媒作假，絕對沒事，丁怡銘是作假高手，有人到刑事局告發，竟不受理。

看懂沒？新聞真假不重要，身份和顏色才要緊，「有政府、會作假」，你咬我啊！咱只有一粒卡臣。

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(中時新聞網)