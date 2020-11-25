陳喬恩和小她9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan），因實境節目《女兒們的戀愛》結緣，去年底甜蜜認愛。11月19日凌晨時分，本刊直擊陳喬恩與男友現身台北市大安區的居酒屋，席間女方不但豪飲好幾杯紅酒，還在店內吞雲吐霧相當快活，Alan則在旁陪伴；酒過三巡後，小倆口謹守交通規則，共乘計程車返家休息。

十一月十九日凌晨，本刊接獲爆料，指陳喬恩與數名友人在台北市大安區的居酒屋聚會，還與一名男子摟在一起。本刊記者抵達後，果真在店內一樓的角落看到身穿粉紅色上衣的她，與同桌友人吃吃喝喝，更帶有幾分酒意；至於與她互動密切的男子，自然就是馬來西亞籍男友Alan。

情緒相當高昂的陳喬恩，喝了幾杯後，又接過吧檯服務生遞來的小酒杯，一開始還相當有禮貌地以雙手舉杯，接著豪邁地一飲而盡。似乎喝開了的她，展現「酒國女英豪」的氣勢，一連乾了數杯後，在店內吞雲吐霧起來，非常愜意。

在居酒屋內，陳喬恩相當自在，開心地喝酒抽菸。（圖／本刊攝影組）

期間，陳喬恩大多與同行友人開心喝酒聊天，和男友Alan的位置反而有些距離，且無太多肢體互動。直到一點五十二分，店家準備打烊，服務人員先拿著雨傘走到門口，左張右望觀察周遭人車，接著一名穿著黑色洋裝、戴黑色口罩的女子先走了出來，隔了一會兒，陳喬恩和Alan才在友人陪同下步出居酒屋。

Alan的步伐雖然有些輕飄飄，但不用靠旁人幫忙扶，至於滿臉通紅、眼神飄忽的陳喬恩，果然不負「酒國女英豪」的稱號，只有在下台階時被女性友人輕輕挽著右手，Alan則似乎怕她站不穩往後倒，在後方默默護著。這對情侶檔謹守「酒後不開車」的原則，乖乖搭計程車離去。

與男友一同搭計程車返回住處的陳喬恩，車子一停妥便火速下車。（圖／本刊攝影組）

十分鐘後，兩人搭乘的計程車開到中正區一處靜巷，車才停妥陳喬恩便火速下車，走進一旁的住宅，Alan則後慢悠悠地跟著進大門，兩人待了好一會兒才一起上樓休息，但期間雙方沒有什麼親密舉動，連牽牽小手都省了，看來不勝酒力的兩人，只想趕緊上床睡個好覺。

陳喬恩率先進門，後頭的Alan也快閃跟進。（圖／本刊攝影組）

小倆口在住處一樓待了好一會兒，才一起上樓。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)