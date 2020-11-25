交往近一年的陳喬恩和Alan今年七月在網路大方曬恩愛。Alan分享兩人首次見面的打卡照，並寫下：「一年前的今天我們見面，那天下雨，我們撐著傘在松美術館第一次相見，一年過去了這個世界有很多變化，包含病毒，我們祝願每個人身體強壯！」最後更告白：「我會永遠愛你，喬恩。」

而陳喬恩也透露與Alan第一次見面時，因為要求對方在耳朵上畫一支玫瑰花，因此暱稱男友為「花朵先生」。她不但細細記下兩人首次見面的情節，同時也發文慶祝一周年：「最好的另一半不僅僅是情人，也會是你最好的朋友，謝謝你一直讓我笑著。」相當甜蜜。

十一月十五日，陳喬恩與Alan一同觀賞陳嘉樺（ELLA）的「艾拉秀」，入場時兩人手牽著手，試圖從媒體的攝影機後方低調閃過，但依然被眼尖的媒體認出，小倆口便笑笑地把手鬆開。近日兩人又被本刊直擊開心聚餐過夜，熱戀中的他們想必捨不得離開彼此，Alan應該還會在台灣待上一陣子。

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(中時新聞網)