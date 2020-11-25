陳喬恩的好酒量，早已是演藝圈公認的「酒神」，但過去曾傳出酒後誤事。例如她有次在喝茫後前往工作聚會，與導演王家衛碰面，現場還將某男性工作人員，誤認為王家衛公司旗下員工而頻頻示好，最後當然沒拿下演出機會。

此外，個性豪邁的陳喬恩，也曾因酒後大剌剌的舉動，引來不少緋聞，包括搭檔演出《王子變青蛙》的明道，兩人二○○八年被爆出黃湯下肚後在夜店喇舌；後來她和阮經天合作《命中注定我愛你》時，也傳出不顧對方當時已有正牌女友許瑋甯，相處相當親密；二○一五更曾和閨密圈「安氏企業」夏于喬的前男友、安以軒的前緋聞男友張卜今過從甚密，引發姐妹們不爽。隔年又傳出在前男友霍建華與林心如於印尼峇里島舉行婚宴當天，喝到爛醉痛哭，失態事件頻傳。

和明道主演《王子變青蛙》時，陳喬恩曾被爆與其在夜店喇舌。（圖／三立提供）

陳喬恩與阮經天合作《命中注定我愛你》時，也傳出互動過度親密。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

但令人印象最深刻的事件，莫過於陳喬恩在二○一八年一月四日凌晨，因違規紅燈右轉遭警方攔查，酒測值高達○．六七，被依「公共危險罪」移送台北地檢署。當時她表示自己在家泡澡，喝了一瓶多的啤酒後，因想買宵夜才自行開車出門。

陳喬恩愛喝酒眾所皆知，但2年前曾因酒後駕車，做了最壞的示範。（圖／報系資料庫）

檢方訊後諭令陳喬恩以十萬元交保，闖禍的她在友人陪同下公開道歉，事後遭台北地檢署予以「緩起訴」處分，並須安排六十小時的義務勞動。為此，陳喬恩找來個人製作團隊，無償拍攝反毒微電影，提供宣導使用，並於微博發文道歉，但此舉卻又引發台灣網友不滿，被認為是「在台酒駕，卻在大陸平台道歉」。如今有男友在身邊，相信陳喬恩一定會被對方好好照顧。

《遇見璀璨的你》是陳喬恩與導演陳銘章第九度合作的電視劇，男主角為金翰。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

霍建華因戲結緣進而交往的陳喬恩，被爆在對方婚宴當天喝醉痛哭。（圖／翻攝自網路）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

（《時周》提醒您，抽菸影響口腔衛生，戒菸專線：0800-636363）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)