陳喬恩靠好酒量拿下演藝圈「酒神」封號，而徐熙娣（小S）愛喝酒也是眾所皆知，她經常在主持的《康熙來了》中暢聊自己喝酒的趣事，曾坦言過年的行程就是「喝酒、喝酒、喝酒」，還被友人爆料酒後會抓人又親又抱。她表示，婚前最好的酒友是姊姊徐熙媛（大S），而婚後則是公公。

個性率直的六月也自稱無酒不歡，她曾表示和老公李易共同興趣就是喝酒，還笑稱「維持婚姻的祕訣也是酒」，因為夫妻倆在喝酒時的狀態最像朋友，李易曾透露老婆有次到楊祐寧家的餐廳用餐，短短兩小時就喝了13瓶大瓶的啤酒。不過，愛喝酒的六月卻在懷兒子Star時，對酒味相當敏感，沒想過自己也會有這麼一天的她笑喊：「我聞到酒味竟然會噁心！」

此外，演藝圈大姐藍心湄早期也常被好友陶晶瑩在節目《桃色蛋白質》中爆料愛喝酒，還笑稱藍心湄「不管白酒還是紅酒反正是酒都『酒來嘴擋』」。而藍心湄也在大小S的節目《大小愛吃》中自爆說，有次喝醉坐在車上想吐，卻因不會開車窗，只好把酒吐在剛買的LV包包裡；她也曾在半夜醒來發現胸前有一片酒漬，但嘔吐物已被家中狗狗吃掉，醉得徹底。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時新聞網)