法國昨日新增確診下降到9千多人，總統馬克宏今晚宣布法國將啟動3段式解封：商家28日可復業；預計12月中起民眾可自由移動，與家人團聚過耶誕；餐廳則在1月20日後才能恢復營業。

法國封城至今已3週，今天疫情總死亡人數正式突破5萬大關，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚在電視演說中針對疫情進行說明。

馬克宏首先表示：「近日每日新增確診人數大幅減少，過去曾經超過6萬，上週則是平均每天2萬 … 重症病患人數也從4千9降到4千3。第二波高峰已經過去，你們的努力獲得回報，展現的公民精神是有效果的。」

法國昨日新增確診人數為9155，然而這尚未到達每日新增5千病例的目標，因此馬克宏宣布，將自11月28日週六開始採取3步驟逐步解封政策。

第一步將從11月28日後啟動。外出散步或運動的範圍將從1公里、時長1小時，擴大到20公里、時長3小時。日前因被迫停業而抗議不斷的小型商家也得以復業，最晚必須在晚上9點前打烊。書店、唱片行和圖書館也都能重新開業。

不過，馬克宏表示，「『外出證明』措施不會改變，儘量繼續在家裡工作，避免非必要的移動」。

第二階段將從12月15日上路，前提是「能控制在每日新增5千人確診」，屆時法國就能正式解封。「我們就能在不需證明的情況下移動，包括跨區移動，可以和家人度過耶誕」。電影院、劇院、博物館等藝文場所預計也將在嚴格的衛生規範下重新開放。不過大型聚會、遊樂園、酒吧、餐廳和夜店仍不得舉行或營業。

若12月15日解封，晚上9點到早上7點的宵禁措施仍會持續進行。接著馬克宏補充，「12月24日和31日晚上能自由移動，但不得在公共場所聚集」。

若1月20日前每日新增確診人數能控制在5千人之下，則將會開始第三階段解封，屆時健身房以及餐廳就能再度開門營業，宵禁也能解除。

接著馬克宏提到隔離規範，他希望政府及國會針對確診者等提出隔離的嚴格規範，「若要避免再一次封城，就需要有更有強制力的隔離措施」。

至於漸露曙光的疫苗，馬克宏在電視演說中宣布，將儘快推出疫苗宣導，向醫院與療養院說明疫苗的施打方法。「年長者與健康情況不佳的人能在12月底、1月初開始進行施打，然後再把範圍逐步擴大」。

至於經濟情況，馬克宏坦言，「危機將會惡化」，也表示將投入更多預算以幫助400萬戶家庭與130萬名青年。餐廳等因疫情而被迫停業的店家也能持續向政府申請紓困金，期限將延至1月20日。

最後馬克宏在演說中呼籲民眾共同肩負起責任並團結一心，面對未來的不確定性。「我們再一次面臨考驗。今日我們一起堅持，明日必將共同戰勝」。

法國昨日新增死亡病例為458人，使自疫情爆發以來的總死亡人數達到5萬0237人。

(中央社)