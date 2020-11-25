東洋甫在10月12日宣布有條件採購到德國BNT疫苗，這是台灣首度採購到國際大廠研發進度領先的新冠肺炎疫苗，東洋股價曾一度上演慶祝行情，沒想到11月3日東洋就緊急宣布採購已經破局，讓外界驚呼連連。立委費鴻泰爆料另有廠商介入競爭，據傳東洋直到簽約之際也一直被悶在鼓裡，白忙一場後才察覺自己像「豬八戒裡外不是人」，再加上董事長林全被扣上內線交易大帽子，至此東洋內部也懷疑是否衛福部對於國際疫苗代理商其實「早有定見」，感嘆疫苗採購戰區「水太深」，拒絕再纏鬥下去，林全則氣得痛批衛福部「吃他豆腐」、暗指東洋「被做掉」。

本刊調查，二0一六年蔡總統選後，親自指定林全為「政權交接小組」召集人，也是蔡政府的首任閣揆，雖不斷被新系和獨派扣上「老藍男」大帽，但林全為蔡政府政務盡心盡力，與蔡總統公私誼頗佳，被視為力挺小英的最忠實戰友。

疫情指揮中心發言人莊人祥日前在記者會多次反駁東洋藥品的說法，甚至說東洋「不保密」，讓外界嗅到雙方莫名的火藥味。（圖／報系資料照）

即使傳出綠營內各股勢力為龐大疫苗商機鬥得厲害，但林全仍請纓為蔡政府解「疫苗之急」，以林、蔡的好交情，外界原本看好他定能突破綠營重圍，哪想到形勢比人強，林全還是鍛羽而歸。如今，指控林全涉及內線交易的指控雷聲大雨點小，「疫苗內定說」更是甚囂塵上，也難怪林全談及破局悲憤莫名，「就算讀再多莊子（喻以退為進）也要講」。

擋下林全BNT疫苗代理權的「攔路虎」究竟是誰？林全未點名，但他曾公然打臉疾管中心發言人莊人祥所謂東洋「未取得授權」之說，並痛批「污衊嚴重損害東洋商譽」，言下之意，東洋取得BNT授權書絕對不是問題 ，破局恐還有其他原因。

目前市面上最受注目的BNT疫苗，是由BioNTech的創辦人薩欣（UgurSahin）和妻子圖雷西（Oezlem Tuereci）與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作發明」的。（圖／翻攝自Twitter @DalbidEU）

立委費鴻泰11月12日則在立院爆料，東洋破局與綠營派系爭搶疫苗厚利有關，還問陳時中是否聽說「台康」介入？陳時中雖證實與台康總經理談過，但他以「不清楚台康背景」自清，格外顯得弔詭。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)