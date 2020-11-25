【1】 冷血殺人溶屍 回鄉捐款洗白

雙桶屍案34歲主嫌徐德益，涉嫌殘殺年僅16歲蔡姓少女、54歲黃姓土地掮客，並將屍體裝桶灌強酸、封水泥，手段極為凶殘，檢警查出徐嫌連殺2人案情未曝光前，去年8月曾回老家發送數萬元濟助金，救助鄰里貧困家庭，意圖透過行善洗白染血雙手，鄰里聞訊紛表震驚，「眼中的善人竟是殺人魔？」警方24日借提兩嫌釐清案情，擴大追查是否還有「第三桶屍」。

【2】民調打臉NCC 近7成不信是獨立機關

中天新聞台關台在即，根據台灣民意基金會最新民調，高達55.4％不樂見中天被撤照關台，近7成民眾不相信NCC是不受政治力量干預的獨立機關。基金會董事長游盈隆昨表示，NCC受到政治力干預是國人的見解，蔡政府堅稱NCC是獨立機關，決策不受政治影響，民眾若相信這樣說法就是瘋子。

【3】準國務卿布林肯與蔡互動密切 肯定美台關係

美國總統當選人拜登第一波內閣團員名單出爐，布林肯（Antony Blinken）確定出任國務卿，而我駐美代表蕭美琴日前祝賀拜登當選美國總統時，致電對象即為布林肯，兩人通話時間長達15分鐘。

【4】熱錢滿到天靈蓋 M1B衝10年新高

熱錢滿到天靈蓋！全球央行狂撒錢，台股衝高更成為吸金機器，代表股市資金動能的M1B年增率衝上逾10年新高，10月來到12.85％，不只反映出低利率時代，民眾不再死守微薄利息，寧可將錢投入報酬率較高的股市，持續為台股增添柴火，上攻「萬四」有望，近期熱度爆表的房市，短期內也欲冷不易。

【5】陶子攻蛋鳳飛飛當範本

陶晶瑩（陶子）24日宣布將於明年2月27日唱進台北小巨蛋，出道30年終於攻蛋，她的家人都支持，老公李李仁感性說：「妳終於做到了。」女兒荳荳也用追星口吻：「媽，妳很厲害。」她問家人要不要上台當嘉賓？女兒以「我不想搞砸」為由婉拒，兒子原本答應，被她要求練鼓半年，又改口「不用了，謝謝」。

(中時新聞網)