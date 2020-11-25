已婚的海軍司令部吳姓中校，3年前與下屬黃姓女土官長不倫戀，2人經常到摩鐵偷情並共同到日本出遊，吳妻林姓女子發現後展開「大老婆的反擊」向黃姓索賠100萬元，一、二審都認定黃女破壞林女的家庭生活之圓滿幸福，且未表達歉意，判賠60萬元定讞。

林女提告指稱，她與吳男在2008年結婚，婚後育有2名子女，由於吳男從事軍職經常不在家，她必須負起照顧子女及家務責任；2016年吳男推動海軍服裝改制業務，而與該業務下屬黃女認識後，2人竟在婚姻關係存續期間與發生外遇。

林女說，2018年5月5日她在吳的手機中看到黃女與他在一起一周年的紀錄等，才知悉確認配偶發生外遇情事，黃與吳共赴汽車旅館發生性行爲多達數十次，共同出遊數十次，不法侵害她配偶關係的身分法益而情節重大，須賠償她非財產上損害100萬元。

2010年結婚育有2子的黃女辯稱，她在2016年服役期間結識吳男，吳騙稱自己單身經常邀她一同出遊，在出遊過程止於一般朋友關係，並無逾越男女份際，迄至前年她間接得知吳男已有配偶的事實，於是與吳男漸行漸遠，她沒有故意或過失侵害林的配偶權。

歷審佐以吳男與黃女出軌熱戀互傳性暗示或鹹濕對話，包括「吻我…忘事」「躺在妳身上」「一輩子後悔為什麼老公不是你，那麼好的你來折磨我的內心。」「要是哥哥是先生的話，不知該有多好。」證明黃女確有侵害林女配偶權的情事，須賠償60萬元確定。

(中時 )