中鋼運通安全衛生室傅姓主任17日獨爬柴山失聯7日，24日被登山民眾發現陳屍在柴山西岸秘境「觀海崖」。警方透露，死者疑似從高處摔下後負傷，試著自行移動到他處脫困，又不慎再次墜落，導致傷重不治，被發現時全身衣物破爛、大腿骨折，遺體趴臥在岩壁上，且依據屍體腐爛程度，研判已死亡多日。

警方表示，傅男被發現時已死亡多時，除了臉部有傷，大腿也有骨折，依據登山包的放置位置，研判他從高處摔落後已受傷，但是他試圖自行脫困，移動後又不慎再次摔落，最後導致傷重不治，被發現時全身衣物破爛不堪，警方依據遺體附近的登山包與印章，確認為傅男，目前仍需進一步相驗，確認摔落主因。

中鋼運通安全衛生室傅姓主任24日被發現陳屍在柴山西岸秘境「觀海崖」，警方研判他摔落後嘗試自行脫困，導致再摔致死。（圖／翻攝自臉書柴山奉茶志工隊）

傅男17日失蹤後，警消19日利用手機定位協尋，發現訊號最後位置出現在柴山路的20-1號機房附近，調閱監視器後，找到傅男的最後身影在中山大學文學院旁的登山步道，調閱鄰近地區監視器也沒發現傅男離開柴山的行蹤，一直到24日中午11時，搜救人員於柴山觀海崖西南西方約100公尺岩壁處尋獲到傅男屍體。

(中時新聞網)