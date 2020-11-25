《晨間解盤》類股輪動 震盪趨堅(倫元投顧提供) 07:442020/11/25 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一美股的反彈、奠定了高檔震盪的基調，由於目前資金行情尚未退燒，美股能夠呈現高姿態整，台股就能採取「類股輪動、震盪趨堅」走勢，台股偏強的主要原因為：台灣經濟成長優於全球，加上弱勢美元引導資金湧進台灣、推升台股走高。 大環境分析，周一又傳來疫苗利多消息，在疫苗陸續問世後、疫情將能有效控制，這是景氣行情將接棒的重要訊息，只要經濟建設開始拉動，跟景氣息息相關的產業就成為率先啟動的次族群。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》5日線未跌破前 多頭格局(日盛投顧提供) 09:452020/11/25 財經 《紡纖股》聚陽啟動現增 外資喊上240元 09:092020/11/25 財經 《國際金融》道瓊突破3萬點 美股期貨續揚 09:272020/11/25 財經 牛市發威 全球股票基金漲聲響 04:102020/11/25 投資理財 1分鐘讀財經》川普最後追殺 中芯恐列黑名單 一票台廠爽翻 08:162020/11/25 財經 大中華基金 躍績效王 04:102020/11/25 投資理財 《美股掃瞄》首次突破3萬點！道瓊指數創歷史新高 09:092020/11/25 財經 八貫蜜月強強滾 6檔新兵很吸睛 04:102020/11/25 證券．權證 超車大立光 聯電市值第10大 04:102020/11/25 財經要聞 美股衝破3萬點分析師曝原因 打臉川普邀功 08:332020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 中芯落難 台廠大補 - 財經要聞 - 工商時報 美股衝破3萬點分析師曝原因 打臉川普邀功 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 華新科染疫 晶片電阻驚缺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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