周一美股的反彈、奠定了高檔震盪的基調，由於目前資金行情尚未退燒，美股能夠呈現高姿態整，台股就能採取「類股輪動、震盪趨堅」走勢，台股偏強的主要原因為：台灣經濟成長優於全球，加上弱勢美元引導資金湧進台灣、推升台股走高。

大環境分析，周一又傳來疫苗利多消息，在疫苗陸續問世後、疫情將能有效控制，這是景氣行情將接棒的重要訊息，只要經濟建設開始拉動，跟景氣息息相關的產業就成為率先啟動的次族群。

(時報資訊)