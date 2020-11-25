金管會主委黃天牧24日親自主持例行記者會，對於銀行屢傳理專監守自盜弊案，宣布將透過建立誠信文化、精進問責機制、嚴明金融紀律、強化教育宣導等4面向，導正銀行形塑建立誠信為本的企業文化。

黃天牧認為，經營銀行的執照有2張，一張由監理機關核發、另一張是社會大眾賦予，強調誠信是金融業經營的最核心價值。去年金管會實施「理專十誡」以來已有加強防範效果，但「千防萬防、人心難防」，若沒有以誠信為本的心態，難保不會再發生類似事件。

黃天牧表示，企業文化無法以法規強制定義，金管會將從日常監理中引導，並結合公會及周邊單位共同倡議，促使金融機構董事會及經營管理階層重視誠信文化，透過公司治理、員工招募培訓及薪酬獎懲制度，形塑誠性經營的企業文化。

其次，以往發生理專監守自盜事件，除了開除案關理專外，其他失職人員多由銀行自行議處。黃天牧指出，未進一步明確並強化監督管理責任，將研議精進高階管理人員問責制度，審慎規畫並循序逐步推動，藉此追究應當責的督導管理人員責任。

再者，金管會除將提高罰額外，針對較重大缺失案件將要求銀行增加作業風險資本計提，並在公司治理評鑑中加重扣分或不予列入評鑑，並要求由獨立專業機構查核銀行制度弱點及改善計畫。若督導管理人員主動發現違失，將依情節輕重考量斟酌或不予處分。

最後則是強化教育宣導，包括對銀行人員及民眾二方面並進，要求銀行對董監事、經理人及員工加強法遵教育，並與周邊單位合作，提醒民眾不要將空白授權及印鑑交給理專，養成自行核對交易明細習慣，且不應與理專有私下金錢往來。

(時報資訊)