金管會公布上市櫃公司公告申報2020年第三季財報狀況，扣除金控及未如期出具財報的康友-KY(6452)及恩得利(1333)，上市櫃公司前三季營收2.31兆元、年減2.09％，但稅前淨利1.8兆元、年增9.94％，成長幅度較上半年小增0.61％顯著增加。

證期局副局長郭佳君表示，上櫃公司恩得利已連4季財報難產、自4月7日停止交易以來已達半年大限，已於17日正式下櫃。康友則自第二季財報難產，自8月18日起停止交易，若狀況未能改善，最快明年3月將被迫下市。

金管會統計，不含第一上市的上市公司前三季營收20.96兆元、年減2.24％，但稅前淨利1.59億元、年增達10.66％。不含第一上櫃的上櫃公司前三季營收1.58兆元、年增0.57％，稅前淨利1589億元、年增達10.35％。

而第一上市公司前三季營收5981億元、年減3.1％，稅前淨利517億元、年減5.66％。第一上櫃公司前三季營收428億元、年減8.94％，稅前淨利23億元、年減達45.24％。合計第一上市櫃公司前三季營收6399億元、年減3.51％，稅前淨利540億元、年減8.47％。

郭佳君表示，上市公司前三季獲利成長，主因半導體業受惠5G通訊需求增加及高效能運算需求持續成長，電腦周邊設備業受惠疫情居家辦公及遠距教學趨勢，帶動筆記型電腦及伺服器需求增加，電子零組件業則受惠5G基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦。

而上櫃公司前三季獲利成長，主要受惠5G通訊需求增加帶動半導體業稼動率提升、生技業部分公司認列採權益法投資損益增加，以及疫情及中美貿易戰帶動其他電子業部分公司出貨增加所帶動。

(時報資訊)