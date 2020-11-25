國家實驗研究院台灣半導體研究中心(國研院半導體中心)宣布，與全球處理器矽智財領導廠商安謀(Arm)簽訂AI運算矽智財學研專案」(Arm Flexible Access for Research, AFA學研版)，成為亞洲第一個和Arm簽約的單位，也是全球第一個獲得AFA學研版合約的法人單位。

Arm Flexible Access(AFA)是Arm於2019年7月發表的全新矽智財授權模式，讓SoC(系統單晶片)設計團隊在取得矽智財授權前就能進行相關研究，之後再針對生產時使用到的部分進行付費。Arm隨後在2020年為學研界推出AFA學研版，學研界可免費存取各種矽智財和工具，無需一一進行授權，藉由使用技術領先並經過產業廣泛驗證的矽智財，學研界可為其研究專案帶來更多創新，並專注於解決關鍵的研究問題。

國研院半導體中心透過與Arm簽約，引進AI處理器矽智財，讓學術界可直接使用不同應用領域需求的AI處理器，如此即可專注於開發AI晶片之核心「人工智慧加速電路」，可降低AI晶片的設計門檻，加速AI晶片的技術實現。且未來學研團隊若要從事新創，所使用的矽智財可以快速轉移到新創團隊使用，幫助新創團隊建立核心技術並開發出產品。

國研院吳光鐘院長指出，半導體產業是台灣經濟成長的重要驅動力，為確保台灣半導體產業在全球的領先地位，政府正積極佈署半導體人才的培育及儲訓，並大力支援半導體科技研發。國研院執行科技部政策，透過與Arm的合作，協助國內學術界藉由獲得Arm的廣泛矽智財，快速提升AI晶片設計與研發的能力，並能進一步投入學研新創，搶進世界市場。

Arm台灣曾志光總裁表示，Arm近年積極投入從端到雲AI相關的矽智財與軟體平台研發，協助全球夥伴掌握AI世代的新機會。這次國研院半導體中心也成為全球首家獲得Arm最新發表、具有最高效能與效率的類神經處理器Ethos-N78授權的學術機構，希望藉由AFA學研版的合作，協助政府串接產官學研各方資源，共同打造AI異質運算學研平台，加速AI的創新與實現。

(時報資訊)