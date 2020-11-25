低利環境及熱錢回流推升房市熱絡，引發政府相關單位緊盯是否出現炒作行為。續央行密集找銀行「喝咖啡」後，金管會亦宣布，近日將針對10家主要銀行啟動不動產授信專案金檢，主要鎖定餘屋貸款、土建融、投資客及豪宅貸款3焦點，為睽違2年再度啟動。

金管會主委黃天牧表示，此次專案金檢並未針對一般民眾正常購屋貸款，而是以強化風險控管角度出發，「超前部署」檢查社會較詬病問題，不會影響購屋民眾的正常資金需求。檢查局副局長張子浩亦表示，專案金檢不是打房、而是「打炒房」。

張子浩指出，此次專案金檢篩選出包括公股及民營在內的10家銀行，鎖定3大重點進行金檢。首先是針對建商蓋好房屋、賣不掉向銀行融資的餘屋貸款方面，將確認對於貸款成數、期限、利率、限額等方面，是否訂定相關風險管理機制並確實控管。

其次為土建融部分，金檢重點將聚焦了解「養地」狀況，意即部分建商未依計畫時程興建或一再展延時程，銀行是否洽借款人了解原因、並採取降低風險等措施，避免淪為協助建商養地的幫兇。

最後則是針對投資客及豪宅貸款部分，檢查重點為針對投資客貸款，銀行是否訂定相關風險管理機制、對授信做好風險管理，以及豪宅貸款是否符合央行規定、是否出現規避情況，如豪宅規定6000萬元門檻、卻以貸款5990萬元方式規避等疑慮。

(時報資訊)