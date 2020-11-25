頂溪捷運站外有一名老爺爺，蹲坐在地上賣3串50的玉蘭花，身上更掛著「獨居老人」紙牌，讓路過的民眾起了憐憫心，常會掏錢號召新台幣，希望他能早點回家。不過，卻有當地人指出，這名爺爺曾在彩券行、市場等出沒，疑似還會抽菸，讓不少網友勸「大家不要被騙了」，而這件事也引發網友論戰。

一名網友24日下午於《我是永和人》臉書社團發文表示，3周以來在頂溪捷運站出口外，都會看到一名老爺爺坐在那販賣3串50的玉蘭花，前方有一個紙牌寫著「獨居老人，無子女、太太過世」，他希望能夠藉由網路的力量，讓老爺爺能夠早點回家。不過，他也是第一次向爺爺購買，不確定是不是騙人，但看到許多路過的人都掏錢購買，他也就拿出100元大方地說「不用找了」。

原PO指出，幾次經過，都會看到他的身影，而老爺爺也向他透露自己並無領取老人津貼，甚至還有每月8千的房租要繳納，且本身患有重聽，因此得靠著助聽器才得以生活。這讓原PO聽了相當不捨，因此又再度地掏出100元買花。

文章曝光後，在地人看了都相當不捨，便表示日後遇見會買花捧場，「買過一次，他臉上如孩童般的笑臉讓我心甘情願」、「爺爺人很好」、「不論有沒有騙真的比北車外好很多」、「下次經過一定買」。

不過，也有知情網友透露「請大家不要被這位阿北的外表騙了，他每天晚上都在永和文化路彩券行買彩券，請問大家，他沒有工作沒有上班，買彩券的錢從那裡來呢？」也有其他人指出，想知道真相的話，只要在每天晚上8點30分前至彩券行，就可以看到阿北買彩券的身影，問店員也能得到答案；另外也有網友表示，自從看到他在抽菸，就再也沒有買過花了。

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(中時新聞網)