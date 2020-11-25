財團法人台灣民意基金會24日公布11月份民調，董事長游盈隆指出，新北市市長侯友宜榮獲最受欣賞的六都市長第一名，擁有跨黨派的支持度；而最不被欣賞的六都市長第一名為高雄市市長陳其邁，主因是罷免案後國民黨與韓粉對陳的反感。陳24日深夜發則表文章，表示市長職位是高雄市民給予他「一生唯一一次的機會」，他一定會持續努力改革，即便用盡所有力氣、耗盡全身汗水，也不會再讓大家失望。

財團法人台灣民意基金會公布最新民調，「台灣人最不欣賞的六都市長」，第一名為高雄市市長陳其邁的25.5%，第二名為台北市市長柯文哲的24.2%，第三名為台中市市長盧秀燕的17.6%，第四名為台南市市長黃偉哲的8.5%，第五名為桃園市市長鄭文燦的2.6%，最後一名為新北市市長侯友宜的1.8%，而「沒意見、不知道、拒答」者則有19.8%。

陳其邁昨深夜則在臉書發表文章，並附上兩年前參選高雄市長失利，他率領全體人員向選民鞠躬道歉的照片，表示「兩年前的今晚」讓他畢生難忘，當時再多的鞠躬與道歉，也無法代表他內心對辜負高雄鄉親與自己期待的自責；如今高雄人給了他一生一次的機會，他必會千百萬倍的努力，才對得起深愛的故鄉、不離不棄的聲音，以及促使他更好的批評與指教。

陳其邁指出，在上任將近一百天的日子裡，農業保險加碼20%、仁武產業園區動工、橋頭科學園區加速中、亞洲新灣區的5G與AIoT新創園區成型、輕軌與捷運路網持續完善、全國首創的24小時夜間托育中心與高齡整合長期照護中心都已經在運作，還有很多改革，他們都正在一步一步努力做。

陳其邁強調：「這是高雄市民再次給予我機會，一生唯一一次的機會。」表示自己將用盡所有的力氣、耗盡全身的汗水，也不要再讓高雄人流下任何一滴失望的淚水。同時也稱：「高雄之所以開闊，是因為海洋城市的多元包容；高雄人充滿智慧，來自於偉大市民毫不保留的熱情與惕勵。」

(中時新聞網)