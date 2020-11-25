群創(3481)在去年投資的新創公司睿生光電與國立屏東科技大學簽訂策略聯盟備忘錄，睿生以自主設計的X光平板偵檢器-Mix V14C，結合國立屏東科大建構寵物的X光拍攝參數及影像系統，攜手進軍寵物智慧醫療。

睿生以X光醫療為基礎，從設計、研發、製造一手包辦，為台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板偵檢器廠商，並已通過美國食品藥物管理局(FDA)、歐盟(CE)、台灣食品藥物管理署(TFDA)三大醫療體系認證，已在人醫和獸醫市場展開銷售。

屏東科大獸醫教學醫院近年著力於伴侶動物影像診斷的精進，透過高階影像診斷服務，獸醫師能針對伴侶動物擬定最適切的醫療計畫，掌握治療的黃金時間。

過去台灣市場上，獸醫用影像軟體大多為大陸、韓國製的產品，經由此次雙方的合作，從介面的操作流程優化，影像品質的提昇，打造寵物市場的軟硬體，預期可大幅提高國產醫療器械的使用經驗及信賴感。建立第一套從頭到腳專為台灣寵物市場量身打造的軟硬體，並藉由影像處理技術的提升以及操作介面與流程的優化，進而提升國內自製高階醫療器材的水準。

睿生總經理李志聖表示，根據統計，2020年底前，登記犬貓的數量將會超過15歲以下的小孩，每年帶來超過217億元商機，期能藉由屏東科大與睿生在產學合作結盟鏈結，成功轉化獸醫醫療產品商品化，並將產業擴展至國際市場。

(時報資訊)