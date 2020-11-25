美國環保署長取消訪問台灣行程 外交部惋惜 08:292020/11/25 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國環保署長惠勒。（取自美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），已取消這次訪問行程。外交部表示感到惋惜。 外交部一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 (中時 ) #外交部 #訪問 #台灣 #美國 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 API不景氣 中鴻、燁輝開拓新市場 04:102020/11/25 證券．權證 大逆轉！川普同意政權交接 04:102020/11/25 全球財經 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 06:002020/11/25 政治 浦東機場爆疫情 取消四成航班 04:102020/11/25 全球財經 美少將離台 外交部重申四不 04:102020/11/25 政治要聞 美國商務部長熱門人選… 台裔楊安澤 呼聲高 04:102020/11/25 產業特刊 長房不長人！市場供需恐失衡 04:102020/11/25 財經要聞 核食未拆彈 綠研判蘇會續撐 04:102020/11/25 焦點要聞 反制貿易脅迫 川普擬組抗中新聯盟 04:102020/11/25 全球財經 新聞透視》潛艦國造動工 困難才開始 04:102020/11/25 政治要聞 政治熱門新聞 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 史達曼旋風式來台原因曝光？ 沈富雄打臉CNN：胡說八道 - 政治 獲頒「最不欣賞的六都市長」 陳其邁深夜發長文貼鞠躬照 - 政治 高嘉瑜曬房間照背後真正目的 陳揮文酸：太聰明了 - 政治 走過喪妻之痛 前藍營國大代表愛上小24歲名媛 大方承認「小仙女」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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