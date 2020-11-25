彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），已取消這次訪問行程。外交部表示感到惋惜。

外交部一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。

(中時 )