林志玲去年和小7歲日本男星AKIRA結婚，正式升格新手人妻，讓她和情纏多年的言承旭「馬桶小開」邱士楷正式劃下句點，不過林志玲和邱士楷過去曾多次傳出婚訊，無奈男方家人反對，無緣嫁入豪門，如今傳出邱士楷的新歡是年約30歲的上海姑娘，由於女方不時在社群網站放閃，才讓這段戀情曝了光。

根據《鏡週刊》報導，「百億馬桶小開」邱士楷和林志玲情牽15年，但兩人卻未修成正果，直到去年林志玲閃嫁Akira，邱士楷才終於放下這段感情，不過如今傳出有了新戀情，對這段戀情相當低調的他，因為女方不時在社群網站放閃，才讓戀情曝光，而新歡名叫Ariel，年約30歲的上海姑娘，她除了放上兩人前往澳門海景餐廳，享用高檔葡國料理慶生的照片，更放上與邱士楷和米其林寶寶的合照，並寫下「The world is a better place with you in it」，閃瞎眾人。

邱士楷的新歡是年約30歲的上海姑娘。（圖／中時資料照、arielcheung IG）

而邱士楷的新歡Ariel，過去是個學霸，畢業於上海交通大學，工作能力頗佳的她，目前就職於華誼兄弟傳媒，從社群網站可以看出她的日常多采多姿，除了與華誼兄弟高層聚會的照片，更有不少與娛樂圈閨密的合照，像是董若彤、陳語安、房祖名及蕭亞軒，都常出現於聚會中。

而林志玲閃嫁Akira後，終於擺脫「黃金剩女」封號，肚皮動靜也成為外界關注焦點，雖然目前小腹平平，但仍不時傳出懷孕一事，林志玲則表示有懷孕的話會告訴大家，更透露想生一男一女「龍鳳胎」。

(中時新聞網)