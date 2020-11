林志玲去年和小7歲日本男星AKIRA結婚,正式升格新手人妻,讓她和情纏多年的言承旭「馬桶小開」邱士楷正式劃下句點,不過林志玲和邱士楷過去曾多次傳出婚訊,無奈男方家人反對,無緣嫁入豪門,如今傳出邱士楷的新歡是年約30歲的上海姑娘,由於女方不時在社群網站放閃,才讓這段戀情曝了光。

根據《鏡週刊》報導,「百億馬桶小開」邱士楷和林志玲情牽15年,但兩人卻未修成正果,直到去年林志玲閃嫁Akira,邱士楷才終於放下這段感情,不過如今傳出有了新戀情,對這段戀情相當低調的他,因為女方不時在社群網站放閃,才讓戀情曝光,而新歡名叫Ariel,年約30歲的上海姑娘,她除了放上兩人前往澳門海景餐廳,享用高檔葡國料理慶生的照片,更放上與邱士楷和米其林寶寶的合照,並寫下「The world is a better place with you in it」,閃瞎眾人。

邱士楷的新歡是年約30歲的上海姑娘。(圖/中時資料照、arielcheung IG)

而邱士楷的新歡Ariel,過去是個學霸,畢業於上海交通大學,工作能力頗佳的她,目前就職於華誼兄弟傳媒,從社群網站可以看出她的日常多采多姿,除了與華誼兄弟高層聚會的照片,更有不少與娛樂圈閨密的合照,像是董若彤、陳語安、房祖名及蕭亞軒,都常出現於聚會中。

而林志玲閃嫁Akira後,終於擺脫「黃金剩女」封號,肚皮動靜也成為外界關注焦點,雖然目前小腹平平,但仍不時傳出懷孕一事,林志玲則表示有懷孕的話會告訴大家,更透露想生一男一女「龍鳳胎」。

(中時新聞網)