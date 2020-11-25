張懸父親焦仁和也受害 「華人圈摩根史坦利」鼎瑩創投涉吸金7000萬 09:032020/11/25 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎瑩創投遭檢舉涉嫌未經主管機關核准，違法對外募資，另輔導特定企業在澳洲上市（IPO）失利後，未退還客戶資金，不法所得約7000萬元，調查局昨搜索約談鼎瑩創投負責人高鼎宸9人到案，台北地檢署今凌晨依詐欺等罪將高鼎宸聲押禁見，另同案被告徐品淳5萬元交保。 調查局懷疑，鼎瑩創投號稱「華人圈摩根史坦利」，因替企業辦理海外IPO時，契約明訂若IPO不成，企業可選擇退費時，鼎瑩創投卻未依規定辦理資金發還，涉及詐欺吸金，據了解，被害人包括前海基會副董事長焦仁和。調查局仍在查證中。 (中時 ) #創投 #調查局 #企業 #ipo #詐欺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男不滿NCC不予中天換照噴漆抗議遭檢聲押 北院裁定2萬交保 14:462020/11/24 社會 豬農參加遊行遭查水表 李彥秀批民進黨雙標展現綠色恐怖 13:572020/11/24 政治 宜蘭賊偷夢幻石鯛 遭逮時一尾已下肚 04:102020/11/25 地方新聞 豬農欲參加秋鬥警關切 綠色恐怖 04:102020/11/25 焦點要聞 王浩宇控「替中共挑撥總統與院長的關係」王世堅遭告發涉反滲透法 08:482020/11/24 政治 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 06:002020/11/25 政治 皇家傳承遭查水表 結果出爐 歷史哥：吃碗牛肉麵壓壓驚 08:392020/11/24 政治 基市府公務員收快單費 涉貪遭訴 04:102020/11/25 地方新聞 孫子遭綁要贖金 警戳破騙局阻詐騙 11:182020/11/24 社會 關中斥綠喪天良 藍擬開國際記者會 04:102020/11/25 焦點要聞 社會熱門新聞 爸爸逼死我1／「明星教會」牧師誆投資緬甸土地 女碩士「連生活費都沒有」慘死 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 變態師教室當成天體攝影棚裸拍 見警上門發抖爆哭 - 社會 中鋼運通主任爬柴山墜崖 試圖脫困二度重摔致死 遺體趴臥岩壁 - 社會 鼎瑩創投涉詐欺吸金 前海基會副董也受害 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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