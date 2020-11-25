鼎瑩創投遭檢舉涉嫌未經主管機關核准，違法對外募資，另輔導特定企業在澳洲上市（IPO）失利後，未退還客戶資金，不法所得約7000萬元，調查局昨搜索約談鼎瑩創投負責人高鼎宸9人到案，台北地檢署今凌晨依詐欺等罪將高鼎宸聲押禁見，另同案被告徐品淳5萬元交保。

調查局懷疑，鼎瑩創投號稱「華人圈摩根史坦利」，因替企業辦理海外IPO時，契約明訂若IPO不成，企業可選擇退費時，鼎瑩創投卻未依規定辦理資金發還，涉及詐欺吸金，據了解，被害人包括前海基會副董事長焦仁和。調查局仍在查證中。

(中時 )