小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】中芯落難 台廠大補

據外媒報導，美國近期將擴大對中國進行貿易制裁，包括可能將中國晶圓代工廠中芯國際列入黑名單。半導體業內分析，此事如若成真，台灣晶圓代工廠及NOR Flash廠都將喜迎轉單。

【2】高端新冠疫苗 接600萬劑大單

高瑞新冠疫苗開發大報捷！總經理陳燦堅24日在法說會中表示，已接獲越南、馬來西亞採購COVID疫苗合計約600萬劑訂單，預計2021年供應；其中，馬國Metronic公司將支付150萬美元訂金，近日可望入袋。根據協議，該出廠價每劑疫苗不高於50美元。

【3】拜登宣示美國重回國際舞台 新內閣亮相

美國總統當選人拜登預計提名聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）出任財政部長、前國務卿凱瑞（John Kerry）擔任氣候變遷特使，並組成一批由歐巴馬時期官員為主的國安團隊。有別於川普「美國優先」政策，拜登起用歷練豐富、多元背景人才，宣示美國重回國際舞台。

【4】劉德音 許台積電三神蹟

晶圓代工龍頭台積電24日舉行南科3奈米晶圓廠上樑典禮，董事長劉德音表示，1997年南科剛成立時，台積電是第一個大舉投資南科的公司，若包含接下來的興建工程，台積電將在南科投入超過新台幣2兆元，台積電3奈米將成為全球最先進的邏輯製程技術，使得台積電持續保持技術領先的地位。

【5】紅單交易查稅 14建案小心了

紅單交易啟動查稅了！財長蘇建榮24日表示，內政部已查到全台六大縣市共14個建案有做紅單交易，財政部將依內政部資訊查核紅單交易所得稅負，若有轉手買賣的交易所得，一律將列為課稅範圍。

(中時新聞網)