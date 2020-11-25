中信金(2891)旗下中信證券主辦安普新(6743)發行現金增資新股上市案，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競拍底價敲定每股為80元，今（24）日開始投標，競拍期間為今年11月24日至26日、11月30日開標，並依競拍結果決定公開申購承銷價格，於12月2日開始公開申購。

安普新此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有8640張、公開申購計有2260張，安普新昨（23）日於興櫃市場的股票成交均價為129.51元，此次競拍底價每股為80元，依投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價則取決於各得標單價格及其數量加權之平均所得價格，如超過競拍底價1.25倍，則以100元為承銷價格上限，12月2日開放公開申購。

安普新從事有線及無線耳機產品之研發與製造，主要產品以電競耳機為最大宗，亦跨足真無線藍芽耳機（True Wireless Stereo, TWS）領域。安普新具備一站式整合能力，提供自產品設計、模具開發、塑膠射出成型、表面貼焊技術（Surface Mount Technology, SMT）至成品組裝服務，銷貨客戶多為國際知名耳機品牌大廠。

中國信託證券去年輔導高速電傳輸線及光纖通訊傳輸線龍頭嘉基（股票代號6715）及泰國家飾鑄件大廠泰金-KY（股票代號6629），雙雙成功掛牌上市，於可轉債市場亦表現亮眼，主辦可轉債競拍「總案件數」、「KY案件數」及「承銷總金額」皆為市場之冠。

(時報資訊)