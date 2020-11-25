永大(1507)今年第3季在大陸轉虧為盈帶動下，前3季每股盈餘達到2.39元，已經超過去年全年獲利。目前來看，第4季大陸電梯接單狀況比第3季好，大陸全年接單台數目標不變，上海永大今年可望損平，台灣出貨也可望年成長8％。

永大總經理蔡尚育指出，永大的表現到第4季，跟今年第1季預估一樣，當初研判第2季落底，第3季由負轉正，第4季大幅成長，因此，產品都已經超前部署，今年下半年每月大陸都已經獲利，第4季營運V型反轉，全年上海永大將會達到損平，接單2.5萬台及出貨1.2萬台的目標都不變。

上海永大的大陸接單市占率已經由去年14名快速提升到第8名，目前上海廠、天津廠和成都廠整體稼動率達8成，營收及毛利率持續往上趨勢也不變。

台灣房地產今年旺的不得了，去年接單成長率高，但因為缺工，工期延後，使得電梯出貨也受到些微影響，但全年台灣出貨台數仍可年增8％。

(時報資訊)