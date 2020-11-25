美國啟動政權過渡程序，新政府可望開始交接，且前FED主席葉倫有望出任財長，加上近期疫苗訊息激勵，市場不確定因素消退，使得美股四大指數走漲，漲幅介於0.53至1.61%，指標股雪佛龍、摩根大通漲逾4%、蘋果漲逾1%，台積電ADR則跌1.54%。

台股目前在5日線(13,779點)、10日線(13,580點)、月線(13,205點)之上，盤中創新高後拉回，最終下跌70.88點，跌幅0.51%，收在13,807.13點，成交金額為2,648.11億元。三大法人合計賣超51.39億元，外資賣超47.77億元、投信賣超5.44億元、自營商買超1.81億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，背離走勢較不利盤勢發展，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為10日線(約13,580點)附近，壓力為14,000點附近。

（3）、技術指標：KD交叉向下，K值高於80來至超買區，短線高檔震盪。

櫃買指數跌幅0.26%，收在172.61點，與加權指數同步創高拉回。支撐為約169.5點附近，壓力為175點附近，KD向上缺口收斂，K值高於80來至超買區，短線高檔整理。

觀盤重點，指數目前沿5日線走強，短線未跌破前，仍屬多頭格局，目前持股比重可維持六成，跌破才有轉弱疑慮，再行調整至五成比重，但波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

(時報資訊)