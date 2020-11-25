今年最強冷空氣周五報到！氣象局表示，周五(27日)東北季風增強，周六(28日)至下周二(12月1日)東北季風影響，中部以北、東北部氣溫下降，周六周日是最冷時刻，早晚約17度至19度，空曠地區下探14度，且北部有雨，東北部有較大雨勢，感受濕冷。氣象達人彭啟明更預告，12月將有越來越多強冷空氣報到。

氣象局資料顯示，周四(28日)僅東半部有局部短暫雨，其他地區晴到多雲。周五東北季風增強，周六至下周二東北季風影響，中部以北及東北部氣溫下降，預計周六及周日清晨夜裡低溫將下探17至19度，較空曠地區有機會更低，下探14度，其他地區約19至22度；降雨方面，北部、東半部局部短暫雨，其中周六周日東北有局部較大雨勢，中南部多雲到晴、溫差大。直到下周三(12月2日)東北風稍減弱，氣溫稍微回升。

彭啟明昨天(24日)在「兩分鐘報天氣」指出，預計12月不是只有這一波強冷空氣，後面還有越來越多強的冷空氣南下，建議真的要有過冬的準備及安排，一不留意很容易生病感冒。

(中時新聞網)