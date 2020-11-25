中佳電力董事長、客運大老、前國民黨國大代表王應傑去年愛妻因為癌症病逝，讓他傷痛不已、意志消沉，多次在臉書上回憶與亡妻過去生活的點滴；但近日傳出王應傑已走過喪妻之痛，與年齡小24歲的名媛、前紅花鐵板燒副董事長胡寶莉祕戀大半年。對此，王應傑也大方承認，更用「小仙女」來稱呼女友。

據《鏡週刊》今報導，11月初王應傑就曾帶著胡寶莉參加知名藝人林心如幫父親在君品酒店舉辦的70歲壽宴，在會上逢人就介紹「這是我太太。」更在月中於臉書上直接貼出合照，表示胡是「陪伴我走向未來歲月的愛妻」，大方公開戀情，更親暱使用「小仙女」形容胡寶莉。

王應傑回應該週刊訪問時表示，兩人的紅線牽成，全因今年2月的一場武陵農場春遊，台北市商業會理事藍麗珠主動為兩人牽線，經過3個月的交往，兩人決定在一起。在網路上搜尋「胡寶莉」，總是不脫「名媛」二字，但王應傑忍不住為愛人說話，表示在商界共同認識的朋友都說她很單純，並非外人所誤解、交際複雜的「名媛」。

該報導指出，王應傑說，兩人相處大半年，胡寶莉與自己的子女相處融洽，自己憶起亡妻時她也不會生氣，還說前妻是「天上的姊姊」；他與前妻的大兒子也不排斥胡寶莉。但說到兩人未來的「正式關係」，王應傑保守的認為，要小孩接受他再婚與接受胡寶莉這個人不太一樣，需要時間去調適，而胡寶莉當然希望明媒正娶，他自己也接受，但顧慮孩子們的想法，王應傑語帶無奈說，要等到水到渠成，一時之間急不得。

(中時新聞網)