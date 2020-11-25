藝人丁小芹5年前在網路賣假名牌包及衣物，遭消費者控告詐欺，去年丁公開道歉後，最高法院維持二審認定，減刑輕判2年6月，無法緩刑，她於今日（25日）入監服刑。丁的胞弟去年因飲酒過量暴斃在家中，遭受打擊的丁父、丁母如今再遇愛女入獄，家中頓失經濟依靠，生活面臨考驗。

丁小芹在2015年8月至10月間、2016年4月至5月間，在各個拍賣網站平臺刊登不實訊息，讓12位買家陷於錯誤，分別下標購買13次，並陸續完成匯款、每筆金額728元至4萬0000元不等，丁小芹因而詐得款項，她在2019年9月24日召開記者會公開致歉，法院減刑後判2年6月徒刑，不得緩刑。

丁小芹在在各個拍賣網站平臺刊登不實訊息，讓12位買家陷於錯誤，分別下標購買13次，她因而詐得款項，如今已入監服刑。（本報資料照）

丁小芹的38歲弟弟丁允晰去年8月被母親發現倒臥在新北市永和區住處房內，警方在房內發現半瓶高粱酒和不明藥物，研判因飲酒、藥物暴斃，他過去曾擔任樂團吉他手，之後負擔家計做保全，11年前車禍受傷後無法工作，僅待在家中，全家的經濟重擔落在丁小芹身上。

據了解，丁小芹家裡是低收入戶，母親為殘障、父親獨居，她淡出演藝圈後全靠網拍收入扶養家庭，如今入獄，丁父曾向媒體表示，「若丁小芹被關，我們就完蛋了。」丁家未來恐面對更嚴峻的生活考驗。

(中時新聞網)