台中市議員林祈烽24日在市議會質詢時，揭露家長陳情說，有自稱體育老師的男子，在校園教室內裸露下身自拍，警方及教育局透過照片校園特徵，查出竟然真的是某國小代理教師，台中市警少年隊到校找到「自拍師」時，他當著員警面當場崩潰痛哭，即使在偵訊時也不斷掩面哭泣，目前該位老師已遭停聘，並移送法辦。

這名代理教師在校園內誇張的行徑，震驚整個教育界及學生家長。因為從他PO網自拍的照片中可看出，他不但在教室全裸，甚至還有各種姿勢造型，有時露屁股，有時僅穿一條紅內褲自拍，甚至連午睡中的學生都入鏡，簡直教室當成攝影棚。

台中市教育局長楊振昇證實，警方在西屯區某國小找到該名男子，是在該校服務3年的代理教師，還兼任班導師，校方決定今(25)日起停聘，靜候調查結果再議。

台中市議員林祈烽昨天是在市議會出示多張家長投訴提供的露鳥照，表示場景看起來像是在校園甚至教室自拍，其中1張照片還有學童趴在桌上休息的畫面，讓家長極度憂心變態露鳥自拍男是否為狼師、校園學童安全亮紅燈，要求市府盡速揪出變態男。

台中市長盧秀燕答詢強調，市府絕對徹查，校園安寧很重要，現在科技辦案很厲害，違法者一定會面臨國家刑責。

教育局與警方展開追查，昨日下午找到自拍地點，證實有張照片是在西屯區某國小教室內拍攝，並查出露鳥男正是該校代理教師，立即將他帶回偵訊。校方指出，該代理教師在校服務3年，也兼任導師，出勤、教學正常，雖是七年級生，但帶班嚴格。

教育局表示，並未接獲家長投訴該代理教師不妥的自拍行為，校方今天召開教評會先予停聘，若警方調查不當行為屬實，絕不寬貸。台中市警少年隊長張國益則說，會將所有偵辦過程及結果通報教育局，由教育局對外說明。

(中時新聞網)