罷免議員行動第三階段需要25%的同意票，罷免必須達到71956人。（圖／本報系影音截圖）

反萊豬投票還偷跑！罷捷總召怒轟黃捷「糟透了」

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於11月20日送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，第二階連署書共有40,918份，等同「鳳山40,918人的民意」，也代表著大家「就是要罷免掉黃捷」的決心。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71,956人，黃兩年前以18,420票當選，可見門檻相當高。

政論節目《2020庶民大頭家》指出，目前罷免黃捷行動如火如荼，11月20日罷捷團體更集結遊行，將第二階段連署書送至高雄市選委會，聲勢之大不僅引起各界關注，更與過去黃調侃鳳山的「鳳」字不好寫成極大反差。

徐尚賢痛批，在高雄市議會要通過高雄瘦肉精零檢出的時候，黃捷竟然落跑；全民都要捍衛新聞媒體言論自由的時候，黃捷竟然在她的粉專上，恭喜所謂的「7比0」。徐表示，黃種種作為，讓他們再也忍無可忍，40,918份的連署書代表著「鳳山40,918人的民意」，更代表著「是你就要罷」的吶喊與決心。

第二階段連署通過後，依規定40天內要舉行投票，預計12月底就會進行。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71,956人，與黃捷2018年當選得票數18,420相比，門檻相當高。罷捷團體已規劃在各鄰里催票，盼衝刺出最高投票數。

對罷捷行動，黃捷先前都強調：「我還是覺得說，一直都很尊重他們啦，覺得說照這個合法的公民權來行使，都是沒有問題的。」並表示自己全力以赴、問心無愧，會繼續做好該做的事，家人與自己心情上也未受影響。

(中時新聞網)