58歲「本土天王」吳宗憲（憲哥）18日時驚傳發生摔車意外，他錄外景時摔傷，不僅安全帽全碎，身上手腳還有多處擦傷，幸好送醫後沒大礙，讓粉絲鬆了一口氣。巧合的是，據週刊報導，憲哥發生意外前幾天，他的「宿敵」陳沂才發文分享學做詛咒蠟燭，媒體問她是否目標就設定是憲哥，她也大方承認：「都是我害的」。

主持人陳沂5年因評論羅志祥被告一炮而紅，後來她又指責吳宗憲遲到、不認真，此後仍曾針對吳宗憲的新聞和發言做出回應，例如：「你拼（拚）命外遇都有人敢嫁給你了啊！反正洗一洗還是新的嘛！」、「我打了流感疫苗後，竟然沒有暈四天，是不是打到假疫苗？」、「沒有喔，身為憲憲你的螢幕情侶，我就記得你酒駕外遇掏空公司逃漏稅那些爛事，也會時時刻刻提醒大家的」。

吳宗憲本月中驚傳摔車。（圖／中時資料照片）

近日，吳宗憲錄製《綜藝玩很大》時，在其中一個關卡騎腳踏車摔傷，一度中斷錄影，但敬業的他要求錄到一個段落才去醫院做簡單包紮，做頭部斷層掃描後，確認一切沒問題，僅在腎臟發現有顆結石，停工休息了幾天，上週日才復工。

陳沂分享作詛咒蠟燭經過。（圖／翻攝自陳沂臉書）

據《鏡周刊》報導，陳沂打趣承認憲哥出事前幾天，自己才以吳宗憲為目標做了詛咒蠟燭，「我一邊撕花草放進我的蠟燭一邊下詛咒，怨念相當強勁」，更酸說：「都是我害的，是我這個不好的女人讓他受傷」，媒體將此事告訴吳宗憲求問回應，吳宗憲則無奈說：「因為她就不紅，才故意要這樣，我不會回應這個。」

(中時新聞網)