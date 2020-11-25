「同學們，我被診斷出糖尿病了，大家也要注意身體啊！」阿德在大學同學的群組上留言寫道：「可能是太常熬夜又不運動，畢業十年就胖了20幾公斤。」一看到訊息，同學們紛紛留言：「我們還不到35歲，原來也會得糖尿病啊！」、「唉…我都不敢去檢查！」、「你有什麼症狀嗎？」、「我也胖了25公斤，血糖大概也超標囉。」年紀輕輕罹患糖尿病的消息令人錯愕，同窗好友紛紛表示關心慰問，也都開始擔心自己也會成為糖尿病候選人。

善用胰島素，別讓胰臟過勞，醫師圖解關鍵。(圖/照護線上提供)

年輕型糖尿病患者越來越多

童綜合醫院內分泌暨新陳代謝科主任曾耀賢醫師指出，根據目前的診斷標準，若空腹血糖超過126mg/dL，任何時間血糖超過200mg/dL，或糖化血色素（glycated hemoglobin，簡稱為HbA1c）超過6.5%，加上高血糖症狀，即診斷為糖尿病。很多人都認為糖尿病是中老年人才會遇到的問題，然而近年來已有越來越多不到四十歲的青壯年，被檢查出第二型糖尿病。

年輕型糖尿病患者越來越多。(圖/照護線上提供)

「大概十個患者中會有一個屬於年輕型的糖尿病，其中男性患者佔的比例較高，」曾耀賢醫師說：「現在年輕型糖尿病患者不僅人數變多，還有個特色，就是這群患者的胰臟功能退化比較快，胰島素的敏感性比較不好，需要積極介入治療，趕緊把血糖控制下來的族群，傳統降血糖藥物也不容易維持血糖穩定，早期積極合併治療或新一代降血糖藥物是保護胰臟功能的策略。」

積極介入，改善血糖

曾耀賢醫師強調，剛檢查出糖尿病時，醫師都會建議從飲食與運動兩方面著手，來改善血糖。飲食方面要改掉喜歡高油脂、高糖分、高鹽分的飲食習慣，運動方面可以進行有氧運動，讓心跳達到每分鐘130次，每次持續30分鐘，每周運動三到四天，希望可以減掉脂肪與多餘體重。增加肌力訓練亦有助於增加體內細胞對胰島素的敏感度，幫助控制血糖值。

其實剛開始血糖偏高時，往往沒有明顯症狀，因此高血糖患者普遍不知道自己血糖值早已超標。直到被檢查出糖尿病時，可能往前回推2年、3年甚至更久，就已持續處於血糖過高卻沒治療的狀態。曾耀賢醫師說，「患者發現有高血糖問題時，常常胰臟已經剩下不到一半的功能。這時候，即便是改變飲食內容，增加運動強度與頻率，由於本身胰臟功能不足，就很難有效率地改善血糖值，需要搭配藥物使用。」

曾耀賢主任特別提醒，年紀小於四十歲的族群，較少有固定健康檢查的概念，若發現自己血糖高的時候，常常已是糖尿病比較嚴重的狀況。若糖化血色素HbA1C的數值超過10%，患者不僅是血糖控制的很差，而且連胰臟功能都退化的很快。因此我們在治療糖尿病時，一定要從「保護胰臟，讓胰臟休息」的概念去著手。

胰島素可改善血糖並讓胰臟休息

在治療糖尿病時，我們一直強調胰臟的健康，究竟胰臟是怎麼調控血糖呢？

原來胰臟會分泌「胰島素」這個荷爾蒙進到血液循環裡。有了胰島素的幫忙，葡萄糖便能從血液中進入體內細胞，成為細胞活動的燃料。如此一來，血糖就會下降。

第二型糖尿病患者會有高血糖問題，起因於細胞對胰島素的反應較不敏感，使胰島素無法有效促使細胞利用血糖。這時，身體為了把血糖降下來，胰臟細胞會更努力地分泌胰島素，但是依然成效不彰。隨著糖尿病進展越來越嚴重，胰臟持續過勞，分泌胰島素的量就越來越不足，患者血糖也越來越難控制。

過去治療糖尿病時，常常是等患者口服藥吃了兩樣、三樣，卻還控制不好血糖時，才會使用針劑胰島素控制血糖。然而現在發現，在早期診斷糖尿病時，若加上針劑胰島素的輔助，例如胰島素或腸泌素，可以幫助穩定血糖，並讓胰臟獲得休息。這觀念在治療年輕型糖尿病患者時相當重要。

胰島素可改善血糖並讓胰臟休息。(圖/照護線上提供)

曾耀賢主任表示，台灣在利用胰島素治療糖尿病時，有四個「十」的困境。第一個「十」是患者常等到糖化血色素高達「10%」時才接受胰島素注射；第二個「十」是常拖到糖尿病病程達「10年」以上，才開始接受胰島素注射。由於拖到很晚才開始使用胰島素，胰臟沒有早期受到保護、獲得休息，後來功能變得更差。因此第三個「十」，就是血糖控制達標者不到「10%」。第三個「十」是當血糖很高才使用胰島素，造成低血糖的機率也會比較高，可能達「10%」。

「過去的觀念常以為要血糖很差才會打針，」曾耀賢主任不斷強調：「其實及早使用胰島素治療過高的血糖，保護胰臟功能，是非常重要的新觀念。」

目前胰島素的劑型選擇很多樣，有速效型、短效型、中效型、長效型胰島素，可以視患者需求選用不同的胰島素劑型。例如飯後血糖特別高，可以利用短效的胰島素治療；有些患者需要利用長效型胰島素模擬自然的胰島素基礎濃度，讓整體血糖下降；甚至也有長效加短效不同比例的混合型胰島素，有的各佔50%、50%，有的則以70%、30%的比例，適合不同的族群，患者使用也更加便利。

胰島素是身體本來就有、不可或缺的荷爾蒙

曾耀賢醫師解釋，很多患者常抱持對胰島素的誤解，而有類似「打胰島素會洗腎、失明」的說法，其實胰島素是我們胰臟本來就會自然產生的荷爾蒙，對身體不會有特別的副作用，甚至在懷孕婦女、一歲幼兒、肝腎不好的患者都可以使用，對肝腎功能的安全性高。糖尿病患會洗腎、失明，乃是長期血糖超標的併發症，與胰島素無關。相反的，若能善用胰島素把血糖控制好，越有機會避免腎臟衰竭、視網膜病變。

使用胰島素可能遭遇的問題，是患者注射時間點或劑量沒調整好時，可能導致低血糖。我們通常會配合進食的時間來注射胰島素，假使打完胰島素卻吃很少或沒吃東西，就容易出現低血糖。有些患者則是增加了運動量，身體對胰島素敏感性改善，這時就要調整胰島素的注射量，以免出現低血糖。

要減少低血糖發作的次數，最好能規律進食、量血糖。(圖/照護線上提供)

低血糖會讓患者感到不適，像是血糖值降到70 mg/dL以下，甚至到50 mg/dL以下時，可能出現全身無力、虛弱的感覺。「冒冷汗、視力模糊、發抖、心悸，都可能是低血糖帶來的症狀，」曾耀賢主任提醒：「照顧者若發現患者變得嗜睡、精神不繼，也可能是血糖太低。」

若出現這樣的狀況，可以趕緊驗個血糖，然後吃15克糖，大約是三顆方糖，或喝一罐養樂多或一罐濃縮果汁。15分鐘內若沒改善，可再補充第二次的糖份。

要減少低血糖發作的次數，最好能規律進食、量血糖。若有運動量增加或飲食量下降的狀況，可以依據血糖值調整胰島素的用量，或搭配使用不同類型的胰島素。

曾耀賢醫師回憶，曾經有患者在早上、晚上各打140單位胰島素，一天需要280單位胰島素，因為血糖高舊增加胰島素劑量，反而應該從飲食、運動、注射劑巧著手，這位患者經過指導，調整飲食、運動和避免固定施打部位產生的脂肪增生，漸漸把胰島素劑量調下來，一天只需要80單位胰島素。可見飲食、運動和衛教的配合對糖尿病相當重要。胰島素是幫助控糖的好工具，糖友要好好記錄自己的血糖變動和施打劑量，回診時就能與醫師討論，選擇最適合自己的治療組合！(編輯梁惠明)

善用胰島素，控糖護胰臟。(影音/照護線上提供)

(中時新聞網)